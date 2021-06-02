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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 02.06.2021
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T04:01
2021-06-02T04:01
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
справки
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий. Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. В мае 1997 года ее одобрил президент России. Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества. Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций. В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ. В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ.Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ), который возглавил министр экономического развития РФ. В соответствии с указом президента от 13 февраля 2020 года председателем Оргкомитета ПМЭФ является первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются некоммерческой организацией Фонд "Росконгресс" (до декабря 2015 года – Фонд "Петербургский международный экономический форум"). С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, в 2006-2015 годах – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо". В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года. Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский. В последние годы ПМЭФ превратился из важного внутрироссийского события в авторитетное и представительное мероприятие, получившее международное признание.В 2019 году форум прошел с 6 по 8 июня с ключевой темой "Формируя повестку устойчивого развития".Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.В рамках основной программы на площадках форума состоялось более 230 деловых мероприятий. В работе форума приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. Впервые приняли участие такие страны, как Андорра, Антигуа и Барбуда, Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал, Нигер, Сан-Марино, Сомали, Эсватини.В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 триллиона 271 миллиард рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).В 2020 году Петербургский международный экономический форум не проводился. Данное решение было принято Оргкомитетом в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.В 2021 году Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Форум пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий.Главная тема форума – "Снова вместе. Экономика новой реальности". Пленарное заседание ПМЭФ пройдет 4 июня с очным участием президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц примут участие в пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи. Страной-гостем ПМЭФ-2021 выступает Катар. Катарская делегация станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических форумах: на форум в Санкт-Петербург приедут представители 50 катарских организаций."На полях" ПМЭФ состоятся также межстрановые диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог "ЕАЭС – АСЕАН".В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) форум пройдет с соблюдением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзора. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, справки

Петербургский международный экономический форум

04:01 02.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.
Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.
Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.
В мае 1997 года ее одобрил президент России.
Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества.
Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций.
В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.
В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ.
Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ), который возглавил министр экономического развития РФ.
В соответствии с указом президента от 13 февраля 2020 года председателем Оргкомитета ПМЭФ является первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются некоммерческой организацией Фонд "Росконгресс" (до декабря 2015 года – Фонд "Петербургский международный экономический форум").
С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, в 2006-2015 годах – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо". В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года.
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский.
В последние годы ПМЭФ превратился из важного внутрироссийского события в авторитетное и представительное мероприятие, получившее международное признание.
В 2019 году форум прошел с 6 по 8 июня с ключевой темой "Формируя повестку устойчивого развития".
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя правительства Словакии Петера Пеллегрини и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
В рамках основной программы на площадках форума состоялось более 230 деловых мероприятий. В работе форума приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. Впервые приняли участие такие страны, как Андорра, Антигуа и Барбуда, Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал, Нигер, Сан-Марино, Сомали, Эсватини.
В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 триллиона 271 миллиард рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
В 2020 году Петербургский международный экономический форум не проводился. Данное решение было принято Оргкомитетом в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
В 2021 году Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Форум пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий.
Главная тема форума – "Снова вместе. Экономика новой реальности".
Пленарное заседание ПМЭФ пройдет 4 июня с очным участием президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц примут участие в пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи.
Страной-гостем ПМЭФ-2021 выступает Катар. Катарская делегация станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических форумах: на форум в Санкт-Петербург приедут представители 50 катарских организаций.
"На полях" ПМЭФ состоятся также межстрановые диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Северной Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог "ЕАЭС – АСЕАН".
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) форум пройдет с соблюдением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Роспотребнадзора.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФСправки
 
 
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