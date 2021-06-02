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В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.06.2021
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
Уголовное дело возбудили после того, как молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T23:26
2021-06-02T23:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным пресс-службы, вечером во вторник молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, который катался на детском самокате. Ребенок госпитализирован."Кроме того, следственными органами выясняются обстоятельства травмирования малолетней девочки и еще одного 4-летнего ребенка в Невском и Московском районах города. В настоящее время инициирована передача материалов из органов полиции", - сказано в сообщении.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об этих происшествиях и установить все обстоятельства в рамках расследования уголовных дел.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка

23:26 02.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : СК РФ
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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из парков Колпинского района города", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером во вторник молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, который катался на детском самокате. Ребенок госпитализирован.
"Кроме того, следственными органами выясняются обстоятельства травмирования малолетней девочки и еще одного 4-летнего ребенка в Невском и Московском районах города. В настоящее время инициирована передача материалов из органов полиции", - сказано в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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