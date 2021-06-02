https://ria.ru/20210602/peterburg-1735342697.html

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 02.06.2021

В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка

Уголовное дело возбудили после того, как молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T23:26

2021-06-02T23:26

2021-06-02T23:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после того, как молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным пресс-службы, вечером во вторник молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, который катался на детском самокате. Ребенок госпитализирован."Кроме того, следственными органами выясняются обстоятельства травмирования малолетней девочки и еще одного 4-летнего ребенка в Невском и Московском районах города. В настоящее время инициирована передача материалов из органов полиции", - сказано в сообщении.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об этих происшествиях и установить все обстоятельства в рамках расследования уголовных дел.

https://ria.ru/20210518/samokaty-1732793924.html

россия

санкт-петербург

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, санкт-петербург, происшествия