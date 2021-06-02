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В квартире Геннадия Гудкова нашли патроны от пистолета, сообщил источник
В квартире Геннадия Гудкова нашли патроны от пистолета, сообщил источник - РИА Новости, 02.06.2021
В квартире Геннадия Гудкова нашли патроны от пистолета, сообщил источник
В московской квартире, принадлежащей политику Геннадию Гудкову, нашли около 50 патронов, предположительно, от наградного пистолета Макарова – их направят на... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:57
2021-06-02T13:57
2021-06-02T13:57
дмитрий гудков
геннадий гудков
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В московской квартире, принадлежащей политику Геннадию Гудкову, нашли около 50 патронов, предположительно, от наградного пистолета Макарова – их направят на экспертизу; его сын Дмитрий в этой квартире не живет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по уголовному делу о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ).По информации собеседника агентства, в переделанной под офис квартире на Большой Грузинской, дом 39, во время обыска 1 июня было найдено около 50 патронов от пистолета Макарова.Он уточнил, что пистолета в квартире не нашли, а патроны изъяты и будут направлены на экспертизу, начата проверка.По его словам, сам Гудков-старший в квартире не живет, ею по договору найма пользуется гражданин Н. 1982 года рождения. Источник подчеркнул, что иных боеприпасов при обысках найдено не было.Его информацию подтвердила РИА Новости супруга Дмитрия Гудкова Валерия: по упомянутому адресу на Большой Грузинской они никогда не жили и не живут.Уголовное дело, по которому задержан Дмитрий Гудков, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней экс-депутат отрицает, заявил ранее РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Сейчас Гудков-младший находится в ИВС на Петровке.
https://ria.ru/20210602/gudkov-1735205143.html
https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html
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дмитрий гудков , геннадий гудков, москва, происшествия
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В московской квартире, принадлежащей политику Геннадию Гудкову, нашли около 50 патронов, предположительно, от наградного пистолета Макарова – их направят на экспертизу; его сын Дмитрий в этой квартире не живет, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы
Дмитрия Гудкова задержали на двое суток по уголовному делу о причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ
).
По информации собеседника агентства, в переделанной под офис квартире на Большой Грузинской, дом 39, во время обыска 1 июня было найдено около 50 патронов от пистолета Макарова.
"Было установлено, что квартира принадлежит Геннадию Гудкову. В квартире также было найдено разрешение на хранение и ношение наградного ПМ", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пистолета в квартире не нашли, а патроны изъяты и будут направлены на экспертизу, начата проверка.
По его словам, сам Гудков-старший в квартире не живет, ею по договору найма пользуется гражданин Н. 1982 года рождения. Источник подчеркнул, что иных боеприпасов при обысках найдено не было.
Его информацию подтвердила РИА Новости супруга Дмитрия Гудкова Валерия: по упомянутому адресу на Большой Грузинской они никогда не жили и не живут.
Уголовное дело, по которому задержан Дмитрий Гудков
, касается фирмы его родителей, но свою причастность к ней экс-депутат отрицает, заявил ранее РИА Новости ответственный секретарь ОНК
Москвы Алексей Мельников. Сейчас Гудков-младший находится в ИВС на Петровке.