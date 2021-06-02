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Европу раскололо партнерство с Китаем

Европу раскололо партнерство с Китаем - РИА Новости, 02.06.2021

Европу раскололо партнерство с Китаем

На днях в южном китайском городе Гуйяне побывали четверо министров иностранных дел: трое из Восточной Европы (Сербия, Польша, Венгрия) и один из Европы крайне... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:01

восточная европа

ян цзечи

си цзиньпин

китай

европа

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На днях в южном китайском городе Гуйяне побывали четверо министров иностранных дел: трое из Восточной Европы (Сербия, Польша, Венгрия) и один из Европы крайне западной (Ирландия). К этому можно добавить недавнюю поездку главного дипломата Китая, Ян Цзечи, в Словению и Хорватию. Все вместе — это демонстрация, что отсутствует и не скоро появится какая-либо единая европейская идея насчет того, что такое для Европы Китай: спасение и шанс на будущее или страшная угроза. Официальная дипломатия Пекина, конечно же, неустанно заявляет, что никакой политики по расколу Европы не ведет, Китай сотрудничает с теми, кто этого хочет. Ну если они так говорят, значит, и правда не раскалывают. Да и зачем такое делать, если сами европейцы расколоты хуже некуда. Дипломатический марафон в Гуйяне — это, без сомнения, ответ одних европейцев на безумства других. Ключевая точка в сюжете — голосование в Европарламенте в середине мая за то, чтобы отложить на неопределенный срок ратификацию Всеобъемлющего соглашения об инвестициях по линии Евросоюз — КНР. Затем последовала еще одна акция из той же серии. Китай давно уже ведет сотрудничество с двумя европейскими структурами, то есть и с ЕС, и с организацией своего сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы, известной как "17+1". Собственно, встречи в Гуйяне и были доказательством того, что Европарламент и ЕС в целом могут говорить все что угодно, а вот механизм "17+1" будет жить своей жизнью, несмотря на попытки подорвать его или хотя бы уменьшить вот эти самые "17". Попытки такие — это, прежде всего, вылазка министра иностранных дел Литвы Габриэлиуса Витаутасовича Ландсбергиса, заявившего, что его страна выходит из "17+1" и другим советует сделать то же самое. Было это, понятно, после голосования в Европарламенте. Или, если хотите, синхронно с таковым. Если бы Европа была одним живым организмом, то его диагноз был бы таков: серийный самоубийца. Внутри этого организма есть нечто, не упускающее ни единого шанса навредить собственной экономике. Не только в США, но и в Европе постоянны попытки остановить "Северный поток — 2", лишившись дешевого и стабильного газа, повышающего конкурентоспособность европейской продукции. Похожими могут оказаться экономические последствия очередной блокады Белоруссии. Те же рефлексы проявляются по части интеграции с, возможно, главной сегодня экономикой мира — китайской. Но диагноз сложнее, потому что у нашего самоубийцы наблюдается еще и раздвоение — или даже растроение — личности. А на самом деле это никакой не единый организм, а борьба множества сил, часть которых действительно делает все, чтобы никто не выбрался из нынешней ситуации, особенно с учетом европейского коронавирусного погрома. Пекинские комментаторы констатируют, что имеют дело с серьезно разделенной системой, к которой надо просто проявить терпение. Цена вопроса здесь вот какая: в декабре прошлого года произошло событие глобального масштаба — Китай стал первым торговым партнером стран ЕС, оттеснив США. Речь об объеме товарооборота в один миллиард евро в день. Понятно, что реакция США на эту ситуацию та же, что и в случае с "Северным потоком": вернуть лидерство, а заодно пригнуть к земле европейцев, повязать их зависимостью. Но то Америка. А вот что же за люди внутри Европы, для которых не проблема продвигать решения, экономически невыгодные себе и соседям, — разговор долгий. Интересно, что то самое соглашение об инвестициях, которое было подписано в прошлом декабре, а в мае заблокировано, многими воспринималось как образец излишней уступчивости Пекина. Китай сдал очень многие позиции. Например, европейцы добивались, чтобы их инвестиции в Китай шли в производство электромобилей и в телекоммуникации, и в итоге получили это. Они хотели, чтобы в совместных проектах Пекин отменил преференции для своих государственных компаний, и это случилось. Они огорчались, что китайцы в обязательном порядке требуют перевода технологий (то есть раскрытия для местных технарей секретов производства), — хорошо, по тексту соглашения теперь можно ничего и не раскрывать. И понятно, что соглашение это, вообще-то, носит скорее демонстрационный характер. Каждая европейская страна вполне может обходиться и без него, подписывая с Китаем двусторонние документы. И инвестировать, и принимать инвестиции. Что и происходит, хотя понятно, что торговаться поодиночке с гигантом не так выгодно. В общем, как и сказано, хотите навредить себе же — заблокируйте инвестиционное соглашение. И это особенно верно с учетом того, что время работает именно на Китай. ЕС вымогал у Пекина свои условия семь лет. За это время не просто Китай стал другим — теперь другая ситуация в мировой экономике в целом. Семь лет назад европейцы рассчитывали создать общие правовые рамки для схемы, при которой Китай служил бы и дальше "мастерской мира", производственной базой, основывающейся на западных технологиях. Но сейчас все перевернулось на сто восемьдесят градусов. Сегодня есть смысл говорить, наоборот, о выгодах инновационного альянса для европейцев со страной, которая оттеснила США с позиции мирового технологического лидера. Хотите свежих новостей на эту тему — вот только что прозвучавшее выступление китайского лидера Си Цзиньпина на совместном заседании членов двух академий наук и прочих инноваторов. Поставлены задачи на самое ближайшее будущее: превратить Китай в глобальный центр технологических талантов, обеспечить полную самостоятельность по ключевым направлениям прогресса и многие другие. Так что Китай без Европы явно проживет, а вот она без Китая — еще неизвестно.

https://ria.ru/20210527/konferentsiya-1734391904.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/kitay-1733993668.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/litva-1733900078.html

https://ria.ru/20210520/rezolyutsiya-1733179694.html

https://ria.ru/20210601/kitay-1735058357.html

восточная европа

китай

европа

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

восточная европа, ян цзечи, си цзиньпин, китай, европа, авторы