https://ria.ru/20210602/nikishina-1735299760.html
Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.06.2021
Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:13
2021-06-02T17:13
2021-06-02T17:53
петербургский международный экономический форум
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
петербургский международный экономический форум (фонд)
риа новости
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Никишина опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила о подписании соглашения между РЭЦ и китайским гигантом интернет-торговли Alibaba.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Никишина была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), риа новости, санкт-петербург, экономика