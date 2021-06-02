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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/nikishina-1735299760.html
Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.06.2021
Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:13
2021-06-02T17:53
петербургский международный экономический форум
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
петербургский международный экономический форум (фонд)
риа новости
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Никишина опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила о подписании соглашения между РЭЦ и китайским гигантом интернет-торговли Alibaba.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Никишина была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), риа новости, санкт-петербург, экономика

Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

17:13 02.06.2021 (обновлено: 17:53 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня"
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Никишина опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила о подписании соглашения между РЭЦ и китайским гигантом интернет-торговли Alibaba.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Никишина была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.
Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
09:00
Вероника Никишина: мучения на пути к экспорту должны уйти в прошлое
 
Петербургский международный экономический форумРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаПетербургский международный экономический форум (фонд)РИА НовостиСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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