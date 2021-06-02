https://ria.ru/20210602/nikishina-1735299760.html

Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости - РИА Новости, 02.06.2021

Глава РЭЦ попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:13

2021-06-02T17:13

2021-06-02T17:53

петербургский международный экономический форум

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

петербургский международный экономический форум (фонд)

риа новости

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.Никишина опубликовала новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Она заявила о подписании соглашения между РЭЦ и китайским гигантом интернет-торговли Alibaba.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.Затем Никишина была награждена дипломом от МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.ПМЭФ в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

https://ria.ru/20210602/nikishina-1735084190.html

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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), риа новости, санкт-петербург, экономика