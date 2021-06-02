https://ria.ru/20210602/memorandum-1735298821.html
РЭЦ и Alibaba.com подписали меморандум о продвижении российских товаров
РЭЦ и Alibaba.com подписали меморандум о продвижении российских товаров - РИА Новости, 02.06.2021
РЭЦ и Alibaba.com подписали меморандум о продвижении российских товаров
Российский экспортный центр и китайский гигант интернет-торговли Alibaba.com заключили меморандум о сотрудничестве и договорились совместно продвигать... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:09
2021-06-02T17:09
2021-06-02T19:51
петербургский международный экономический форум
вероника никишина
российский экспортный центр
петербургский международный экономический форум (фонд)
alibaba group
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр и китайский гигант интернет-торговли Alibaba.com заключили меморандум о сотрудничестве и договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса, сообщила РИА Новости глава РЭЦ Вероника Никишина.По ее словам, первым таким мероприятием станет онлайн-выставка российских товаров и услуг "Russian On-Line Trade Show", запланированная на октябрь 2021 года. В выставке примет участие более 300 российских поставщиков, зарегистрированных на платформе. Глава РЭЦ отметила, что такие мероприятия на Alibaba.com позволяют привлечь дополнительный трафик и покупателей на страницы поставщиков."На сегодняшний день электронные площадки - это эффективный и доступный способ развивать экспортное направление, учитывая значительное сокращение оффлайновых деловых миссий и выставок. Однако мы понимаем, что широкие возможности интернет-торговли повышают конкуренцию, с которой вынуждены сталкиваться российские поставщики на мировом рынке. В этих условиях РЭЦ нацелен на сотрудничество с самыми сильными глобальными игроками, такими как платформа Alibaba.com, чтобы российские компании могли легче и быстрее рассказать о своём продукте и привлечь внимание к конкурентоспособным товарам из России", - заключила Никишина.Генеральный директор китайской компании Ко Чжан, в свою очередь, отметил: "мы нацелены продолжать помогать малому и среднему бизнесу в России в цифровизации продаж, увеличении производства и диверсификации источников доходов. Вместе с Российским экспортным центром мы предоставим российским предпринимателям все инструменты, необходимые для участия в глобальной электронной торговле, включая учебные курсы и доступ к международным рынкам, тем самым помогая им расширить свою клиентскую базу".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/eksport-1735190087.html
https://ria.ru/20210602/nikishina-1735084190.html
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вероника никишина, российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), alibaba group, санкт-петербург, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр
и китайский гигант интернет-торговли Alibaba.com заключили меморандум о сотрудничестве и договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса, сообщила РИА Новости глава РЭЦ Вероника Никишина
.
"Второго июня в рамках ПМЭФ-2021 РЭЦ и Alibaba.com заключили меморандум о сотрудничестве и договорились совместно продвигать экспортную повестку среди российского бизнеса, проводить регулярные тренинги, вебинары и другие обучающие мероприятия, а также совместно проводить специализированные онлайн-мероприятия для продвижения российских товаров среди пользователей площадок Alibaba.com", - рассказала Никишина.
По ее словам, первым таким мероприятием станет онлайн-выставка российских товаров и услуг "Russian On-Line Trade Show", запланированная на октябрь 2021 года. В выставке примет участие более 300 российских поставщиков, зарегистрированных на платформе. Глава РЭЦ отметила, что такие мероприятия на Alibaba.com позволяют привлечь дополнительный трафик и покупателей на страницы поставщиков.
"На сегодняшний день электронные площадки - это эффективный и доступный способ развивать экспортное направление, учитывая значительное сокращение оффлайновых деловых миссий и выставок. Однако мы понимаем, что широкие возможности интернет-торговли повышают конкуренцию, с которой вынуждены сталкиваться российские поставщики на мировом рынке. В этих условиях РЭЦ нацелен на сотрудничество с самыми сильными глобальными игроками, такими как платформа Alibaba.com, чтобы российские компании могли легче и быстрее рассказать о своём продукте и привлечь внимание к конкурентоспособным товарам из России", - заключила Никишина.
Генеральный директор китайской компании Ко Чжан, в свою очередь, отметил: "мы нацелены продолжать помогать малому и среднему бизнесу в России в цифровизации продаж, увеличении производства и диверсификации источников доходов. Вместе с Российским экспортным центром мы предоставим российским предпринимателям все инструменты, необходимые для участия в глобальной электронной торговле, включая учебные курсы и доступ к международным рынкам, тем самым помогая им расширить свою клиентскую базу".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.