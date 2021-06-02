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Попова заявила о нехватке медиков
Попова заявила о нехватке медиков - РИА Новости, 02.06.2021
Попова заявила о нехватке медиков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостатке медицинских кадров в РФ, подчеркнув, что надо внедрить новые подходы в подготовке медиков. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:51
2021-06-02T11:55
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостатке медицинских кадров в РФ, подчеркнув, что надо внедрить новые подходы в подготовке медиков."Еще один урок пандемии – это недостаток медицинских кадров, компетентных в вопросах биологической безопасности. Для повышения качества подготовки мы планируем внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказала она, выступая в Совете Федерации.Два новых центра подготовки медиков, специализирующихся на биобезопасности, планируется создать к 2030 году в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для повышения качества подготовки планируется внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе симуляционные технологии. К 2030 году планируется создать 2 новых Центра подготовки, и более 20 тысяч специалистов пройдут обучение", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, общество

Попова заявила о нехватке медиков

11:51 02.06.2021 (обновлено: 11:55 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостатке медицинских кадров в РФ, подчеркнув, что надо внедрить новые подходы в подготовке медиков.
"Еще один урок пандемии – это недостаток медицинских кадров, компетентных в вопросах биологической безопасности. Для повышения качества подготовки мы планируем внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказала она, выступая в Совете Федерации.
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Два новых центра подготовки медиков, специализирующихся на биобезопасности, планируется создать к 2030 году в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Для повышения качества подготовки планируется внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе симуляционные технологии. К 2030 году планируется создать 2 новых Центра подготовки, и более 20 тысяч специалистов пройдут обучение", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
 
РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФОбщество
 
 
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