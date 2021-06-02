https://ria.ru/20210602/medik-1735218408.html

Попова заявила о нехватке медиков

Попова заявила о нехватке медиков - РИА Новости, 02.06.2021

Попова заявила о нехватке медиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостатке медицинских кадров в РФ, подчеркнув, что надо внедрить новые подходы в подготовке медиков. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:51

2021-06-02T11:51

2021-06-02T11:55

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о недостатке медицинских кадров в РФ, подчеркнув, что надо внедрить новые подходы в подготовке медиков."Еще один урок пандемии – это недостаток медицинских кадров, компетентных в вопросах биологической безопасности. Для повышения качества подготовки мы планируем внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказала она, выступая в Совете Федерации.Два новых центра подготовки медиков, специализирующихся на биобезопасности, планируется создать к 2030 году в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для повышения качества подготовки планируется внедрить новые подходы к образованию в области санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе симуляционные технологии. К 2030 году планируется создать 2 новых Центра подготовки, и более 20 тысяч специалистов пройдут обучение", - сказала Попова в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

https://ria.ru/20210324/mutatsiya-1602610953.html

россия

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2021

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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, общество