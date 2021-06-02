https://ria.ru/20210602/mask-1735220744.html

Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию

Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию - РИА Новости, 02.06.2021

Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск, признав проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, сравнил его с нехваткой туалетной... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:56

2021-06-02T11:56

2021-06-02T11:56

илон маск

tesla motors

twitter

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск, признав проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, сравнил его с нехваткой туалетной бумаги во время пандемии и выразил надежду, что проблема носит краткосрочный характер, следует из сообщения предпринимателя в Twitter."Наша самая большая проблема - это цепочка поставок (компонентов - ред.), особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Страх перед нехваткой заставляет каждую компанию заказывать слишком много (чипов - ред.) - это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах", - написал Маск в ответ на сообщение одного из пользователей Twitter. Вероятно, бизнесмен говорил о ситуации, наблюдавшейся в начале пандемии коронавируса в 2020 году, когда резко вырос спрос на различные товары, в том числе крупы, консервы и туалетную бумагу.В условиях пандемии коронавируса во многих странах мира возрос спрос на полупроводники на фоне перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов, что привело к дефициту данного товара.Тем не менее, глава Tesla считает, что проблема с нехваткой чипов носит краткосрочный характер. "Тем не менее, это не долгосрочная проблема", - отметил Маск.В конце мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Tesla рассматривает возможность приобретения завода по производству полупроводников на фоне их дефицита, а также собирается пойти на авансовую оплату за поставку чипов.

https://ria.ru/20210601/kostarev-1734961949.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/chipy-1735158852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, twitter, технологии, экономика