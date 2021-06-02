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Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию
Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию - РИА Новости, 02.06.2021
Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию
Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск, признав проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, сравнил его с нехваткой туалетной... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:56
2021-06-02T11:56
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск, признав проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, сравнил его с нехваткой туалетной бумаги во время пандемии и выразил надежду, что проблема носит краткосрочный характер, следует из сообщения предпринимателя в Twitter."Наша самая большая проблема - это цепочка поставок (компонентов - ред.), особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Страх перед нехваткой заставляет каждую компанию заказывать слишком много (чипов - ред.) - это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах", - написал Маск в ответ на сообщение одного из пользователей Twitter. Вероятно, бизнесмен говорил о ситуации, наблюдавшейся в начале пандемии коронавируса в 2020 году, когда резко вырос спрос на различные товары, в том числе крупы, консервы и туалетную бумагу.В условиях пандемии коронавируса во многих странах мира возрос спрос на полупроводники на фоне перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов, что привело к дефициту данного товара.Тем не менее, глава Tesla считает, что проблема с нехваткой чипов носит краткосрочный характер. "Тем не менее, это не долгосрочная проблема", - отметил Маск.В конце мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Tesla рассматривает возможность приобретения завода по производству полупроводников на фоне их дефицита, а также собирается пойти на авансовую оплату за поставку чипов.
https://ria.ru/20210601/kostarev-1734961949.html
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илон маск, tesla motors, twitter, технологии, экономика

Маск сравнил дефицит чипов с нехваткой туалетной бумаги в пандемию

11:56 02.06.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск, признав проблемой существующий дефицит микроэлектронных чипов в мире, сравнил его с нехваткой туалетной бумаги во время пандемии и выразил надежду, что проблема носит краткосрочный характер, следует из сообщения предпринимателя в Twitter.
"Наша самая большая проблема - это цепочка поставок (компонентов - ред.), особенно чипы микроконтроллеров. Ничего подобного не видел. Страх перед нехваткой заставляет каждую компанию заказывать слишком много (чипов - ред.) - это как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах", - написал Маск в ответ на сообщение одного из пользователей Twitter. Вероятно, бизнесмен говорил о ситуации, наблюдавшейся в начале пандемии коронавируса в 2020 году, когда резко вырос спрос на различные товары, в том числе крупы, консервы и туалетную бумагу.
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Тем не менее, глава Tesla считает, что проблема с нехваткой чипов носит краткосрочный характер. "Тем не менее, это не долгосрочная проблема", - отметил Маск.
В конце мая газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Tesla рассматривает возможность приобретения завода по производству полупроводников на фоне их дефицита, а также собирается пойти на авансовую оплату за поставку чипов.
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