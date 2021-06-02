https://ria.ru/20210602/marokko-1735218138.html

Россиянам предложат туристические рейсы в Марокко

Россиянам предложат туристические рейсы в Марокко - РИА Новости, 02.06.2021

Россиянам предложат туристические рейсы в Марокко

В решение Оперативного штаба по открытию новых направлений для международных рейсов были внесены изменения, пунктом прибытия в Марокко вместо Рабата стала... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:43

2021-06-02T11:43

2021-06-02T11:43

туризм

куда можно лететь

авиарейсы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

рабат

марокко

касабланка

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В решение Оперативного штаба по открытию новых направлений для международных рейсов были внесены изменения, пунктом прибытия в Марокко вместо Рабата стала туристическая Касабланка, сообщает АТОР. 31 мая 2021 года Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом открыл новые направления для возобновления авиарейсов. Среди них была обозначена столица Марокко – Рабат, но позже информация поменялась, и вместо Рабата пунктом прибытия в Марокко теперь указана Касабланка. Частота рейсов не изменилась – два раза в неделю."Если следовать логике предыдущих открытий направлений, это означает, что два рейса в неделю сможет выполнять российский авиаперевозчик и еще два – авиакомпания из Марокко", — уточняют эксперты.По данным представителей рынка, Касабланка – популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко. Более того, несколько перевозчиков уже получили допуски на направление от Росавиации. Граница Марокко открыта для российских туристов с сентября прошлого года.

https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735118017.html

рабат

марокко

касабланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, авиарейсы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), рабат, марокко, касабланка