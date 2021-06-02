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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210602/marokko-1735218138.html
Россиянам предложат туристические рейсы в Марокко
Россиянам предложат туристические рейсы в Марокко - РИА Новости, 02.06.2021
Россиянам предложат туристические рейсы в Марокко
В решение Оперативного штаба по открытию новых направлений для международных рейсов были внесены изменения, пунктом прибытия в Марокко вместо Рабата стала... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:43
2021-06-02T11:43
туризм
куда можно лететь
авиарейсы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
рабат
марокко
касабланка
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В решение Оперативного штаба по открытию новых направлений для международных рейсов были внесены изменения, пунктом прибытия в Марокко вместо Рабата стала туристическая Касабланка, сообщает АТОР. 31 мая 2021 года Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом открыл новые направления для возобновления авиарейсов. Среди них была обозначена столица Марокко – Рабат, но позже информация поменялась, и вместо Рабата пунктом прибытия в Марокко теперь указана Касабланка. Частота рейсов не изменилась – два раза в неделю."Если следовать логике предыдущих открытий направлений, это означает, что два рейса в неделю сможет выполнять российский авиаперевозчик и еще два – авиакомпания из Марокко", — уточняют эксперты.По данным представителей рынка, Касабланка – популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко. Более того, несколько перевозчиков уже получили допуски на направление от Росавиации. Граница Марокко открыта для российских туристов с сентября прошлого года.
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куда можно лететь, авиарейсы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), рабат, марокко, касабланка

Россиянам предложат туристические рейсы в Марокко

11:43 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛюди в кафе на крыше одного из домов в городе Шифшавен, Марокко
Люди в кафе на крыше одного из домов в городе Шифшавен, Марокко - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В решение Оперативного штаба по открытию новых направлений для международных рейсов были внесены изменения, пунктом прибытия в Марокко вместо Рабата стала туристическая Касабланка, сообщает АТОР.
31 мая 2021 года Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом открыл новые направления для возобновления авиарейсов. Среди них была обозначена столица Марокко – Рабат, но позже информация поменялась, и вместо Рабата пунктом прибытия в Марокко теперь указана Касабланка. Частота рейсов не изменилась – два раза в неделю.
"Если следовать логике предыдущих открытий направлений, это означает, что два рейса в неделю сможет выполнять российский авиаперевозчик и еще два – авиакомпания из Марокко", — уточняют эксперты.
По данным представителей рынка, Касабланка – популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко. Более того, несколько перевозчиков уже получили допуски на направление от Росавиации. Граница Марокко открыта для российских туристов с сентября прошлого года.
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Туризмкуда можно лететьавиарейсыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РабатМароккоКасабланка
 
 
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