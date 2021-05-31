https://ria.ru/20210531/aviasoobschenie-1735018509.html

Россия с 10 июня возобновит полеты в восемь стран

Россия с 10 июня возобновит полеты в восемь стран - РИА Новости, 01.06.2021

Россия с 10 июня возобновит полеты в восемь стран

Россия с 10 июня на взаимной основе возобновит авиасообщение с восемью государствами, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 01.06.2021

2021-05-31T23:09

2021-05-31T23:09

2021-06-01T00:45

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия с 10 июня на взаимной основе возобновит авиасообщение с восемью государствами, заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.В сообщении отмечается, что будут восстановлены регулярные полеты в Австрию (Москва — Вена, два раза в неделю), Венгрию (Москва — Будапешт, два раза в неделю), Ливан (Москва — Бейрут, один раз в неделю).Помимо этого, возобновится авиасообщение с Люксембургом (Москва — Люксембург, один раз в неделю), Маврикием (Москва — Порт-Луи, два раза в неделю), Марокко (Москва — Рабат, два раза в неделю), Хорватией (Москва — Загреб, два раза в неделю), а также чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва — Тирана один раз в неделю.Ограничения на полеты в Великобританию решено не продлевать, со 2 июня возобновятся рейсы Москва — Лондон (трижды в неделю).Также с 10 июня увеличится число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.Вместе с этим с учетом сложной эпидемической обстановки в Турции и Танзании до 21 июня продолжат действовать ограничения по авиасообщению с этими странами.

https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1733638375.html

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россия, общество