https://ria.ru/20210602/makieva-1735191056.html

Ирина Макиева: вопрос пересмотра списка моногородов стоит давно

Ирина Макиева: вопрос пересмотра списка моногородов стоит давно - РИА Новости, 02.06.2021

Ирина Макиева: вопрос пересмотра списка моногородов стоит давно

Фонд развития российских моногородов, ликвидация которого состоится в рамках реформы институтов развития, за шесть лет работы смог сплотить монопрофильные... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:20

2021-06-02T10:20

2021-06-02T10:48

россия

ирина макиева

фонд развития моногородов

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Фонд развития российских моногородов, ликвидация которого состоится в рамках реформы институтов развития, за шесть лет работы смог сплотить монопрофильные территории, многие из них уже стали городами с устойчивой экономикой, тем не менее существующие инструменты поддержи таких территорий нужно сохранить, считает главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор фонда Ирина Макиева. В интервью РИА Новости она подвела итоги работы фонда, обозначила новые приоритеты в работе с моногородами, а также рассказала о возможном сокращении их перечня. Беседовала Дарья Ураева. — В конце прошлого года в России стартовала реформа институтов развития. В частности, будет ликвидирован Фонд развития моногородов, а его функционал перейдет в единый институт развития на базе ВЭБ.РФ. Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, как в дальнейшем будет выстроена работа по поддержке монопрофильных территорий? Будет ли продолжена работа, но уже на базе ВЭБа?— Главным приоритетом работы ВЭБа с моногородами станет развитие городской экономики. Если раньше акцент был на создании рабочих мест – для нас это было самым важным, то сейчас мы сфокусируемся на комплексном развитии. Что такое комплексное развитие? Это одномоментная работа сразу по нескольким важным для города направлениям. Мы объединили их в одну систему, наше "колесо". В нем ЖКХ, экология, индустрия гостеприимства, транспорт, здравоохранение, образование и другое. Все то, что напрямую влияет на качество жизни горожан. Что касается дальнейшей поддержки моногородов, мы работаем над тем, чтобы в ВЭБ перешли все действующие инструменты фонда. Моногородам по-прежнему нужна бесплатная инфраструктура под инвестпроекты, льготное финансирование. Беспроцентные займы и займы под 5% очень востребованы у бизнеса. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы моногорода этот переход не заметили, мы называем его "бесшовным переходом". Моногородам не важно, кто будет ими заниматься – ВЭБ или фонд, главное, чтобы сохранились все инструменты поддержки. — Сохранится ли прежнее финансирование?— В бюджете предусмотрено 4,2 миллиарда рублей до 2023 года. То есть эти деньги уже заложены. — Еще с 2019 года обсуждается сокращение перечня монопрофильных территорий. В марте в Совете Федерации заявили, что количество моногородов в России уменьшат с 319 до 200. Принято ли какое-то решение в этом направлении?— Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство. Если говорить о текущем списке, несколько десятков моногородов из него уже, по сути, стали городами с устойчивой экономикой. Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики – перейти от зависимости к устойчивому развитию.— В ноябре прошлого года сообщалось, что 18 крупнейших моногородов России станут участниками программы ВЭБ.РФ по развитию городской экономики, что позволит им воспользоваться двойной поддержкой – как Фонда развития моногородов, так и государственной корпорации развития. На каком этапе эта работа?— Вот как раз эти 18 крупнейших моногородов, "крепко взявшись за руки", идут с нами по тем направлениям комплексного развития, о которых я говорила выше. На каком этапе эта работа? С каждым из моногородов мы на связи, рассказали про инструменты, которые есть в группе ВЭБ.РФ. На сегодняшний день из 18 моногородов мы собрали порядка 100 проектных инициатив. Мы понимаем, что они в разной степени готовности: где-то это просто бизнес-идея, где-то проект уже находится на стадии проработки. В качестве примера приведу проект по жилью из Нижнекамска (Республика Татарстан) и проект по здравоохранению из Череповца (Вологодская область). Они уже переданы в ВЭБ. — В июле прошлого года ВЭБ.РФ и бизнес-школа "Сколково" запустили проект по подготовке управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. Расскажите, пожалуйста, сколько управленцев за год прошли обучение?— Здесь арифметика очень простая: 100 крупнейших городов, от каждого города по пять человек, итого у нас 500 участников. Программа состоит из 14 модулей, все города закончили полностью восемь из них. Экватор программы пройден, до конца этого года все города должны завершить обучение и защититься. Что мы конкретно делаем? Каждый город разрабатывает программу развития и определяет для этой программы ключевую ставку – направление, по которому будет двигаться. Мы помогаем им в этом. Например, Орел хочет стать столицей долголетия, чтобы все люди "серебряного" возраста приезжали к ним на отдых. Якутск считает, что они – будущая IT-столица России. Очень хотят закрепить за собой этот статус. Город Шахты (Ростовская область) позиционирует себя городом олимпийских чемпионов. Вокруг выбранной ставки "нанизываются" проекты по нашему "колесу", которые помогут городам достичь задуманной цели. Что касается самой программы, многие говорят, что это образовательный проект. На самом деле мы никого не учим, мы развиваемся вместе с городами, чтобы вывести их на качественно новый уровень. — Фонд развития моногородов с 2019 года реализует всероссийский туристический проект "Прошагай город". Недавно вы вернулись из такой поездки в Кемеровскую область. Расскажите, какой эффект для туриндустрии моногородов принесла эта практика?— Да, в Кузбасс ездила наша большая команда институтов развития группы ВЭБ.РФ. В Кемерово и Новокузнецке мы сначала встретились с молодежью. Школьники и студенты рассказали нам, какими бы хотели видеть свои города. О чем они говорили? Ребят волнует безопасность дорожного движения, обновление городского транспорта. Например, молодежь хочет выделенную полосу для велосипедистов. Говорили про современное освещение пешеходных переходов, как за рубежом. Поговорили про места притяжения в городе. Конечно, студенты и школьники хотели бы больше таких локаций, больше коворкингов, где можно было бы встречаться, проводить время. Мы много говорили об экологии, раздельном сборе мусора. Ребята предлагали свои решения, чтобы стимулировать крупные предприятия снижать выбросы. Теперь расскажу про "Прошагай город". Квест одномоментно проводили четыре города, я сама была в Новокузнецке, по видеосвязи подключались Кемерово и два города во Владимирской области – Суздаль и Камешково. Для Суздаля это был первый такой опыт, при том, что он даже не моногород. Глава города узнал о нашем проекте и захотел к нему подключиться. В Новокузнецке мы прошли пять маршрутов: архитектурный, художественный, исторический, военный и студенческий. Мы нанесли на онлайн-карты более 35 новых объектов, с нами "шагало" 150 человек. Знаете, это такой своего рода праздник для жителей, которые неравнодушны к развитию своего города. За все время в проекте "Прошагай город" приняли участие более 460 городов – все моногорода "прошагали", уже подключились крупные территории. Нанесено семь тысяч объектов на онлайн-карты. Для развития индустрии гостеприимства это очень важный проект, он помогает городам заявить о себе, привлечь больше туристов, а значит, улучшить качество жизни.— Как ВЭБ.РФ помогает развивать туризм? Расскажите, есть ли еще идеи, проекты для развития этой отрасли в городах?— Индустрия гостеприимства – одно из ключевых направлений городской экономики. Понятно, что для ее развития нужно работать и с финансовыми, и с нефинансовыми инструментами. Группа ВЭБ готова кредитовать инвесторов, которые планируют реализовывать проекты в сфере туризма в моногородах. Но при этом нужно не забывать о соответствии таких проектов мандату ВЭБа. Мы все-таки не коммерческий банк, а институт развития, и смотрим в первую очередь на те проекты, которые дадут значительный социально-экономический эффект. Приведу пример: крупный частный инвестор совместно с ВЭБ.РФ рассматривает проект развития рекреационной зоны на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. Уже разработан план, проведены переговоры. Поэтому мы говорим о том, что проектам по туризму в ВЭБе быть.— Ирина Владимировна, вы занимаетесь темой моногородов уже больше 10 лет. Как вы оцениваете результаты проведенной работы? Чего удалось добиться? — Успех номер один – это то, что моногорода объединились. Несколько лет назад не было горизонтальных связей между мэрами городов, они друг друга не знали и не общались. А теперь это, знаете, такая дружная, крепкая команда. Они делятся своими успехами, помогают друг другу. Я считаю, что такое взаимодействие – это самая большая ценность нашей работы. Я не устану повторять слова одного из мэров: "Мы перестали быть коммунальными мэрами, стали смотреть в будущее, работать на развитие". И теперь их уже не остановить. Это большое достижение. Хочу отметить и то, как сплотились моногорода в период пандемии коронавируса. В критической ситуации они не растерялись, оперативно протянули друг другу руку помощи. Моногорода справились с пандемией лучше других территорий, они среагировали очень быстро. Если говорить в целом – мы вместе прошли большой путь. В рамках комплексной программы развития моногородов улучшали центральные улицы, привели в порядок более 1000 объектов благоустройства, помогали с закупкой машин "скорой помощи" – в них была огромная потребность – отремонтировали входные группы в поликлиниках. Вместе проводили фестивали уличного кино, развивали туризм, организовывали общегородские квесты по сбору мусора. Кураторы городов от Фонда консультировали управленческие команды по подаче заявок в Фонд президентских грантов и на конкурс Минстроя России по малым городам и историческим поселениям. Конкурс Минстроя – это возможность для городов получить субсидию на благоустройство и сделать их лучше, чище, красивее. Мы понимаем – только лишь рабочими местами ситуацию не изменить. Важно, чтобы люди хотели оставаться в своих городах, любили и гордились тем местом, где они живут. Над этим и будем работать большой командой институтов развития группы ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20210322/reforma-1602404882.html

https://ria.ru/20201214/monogoroda-1589203671.html

https://ria.ru/20191029/1560323677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина макиева, фонд развития моногородов, интервью - авторы