Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала, как изменился ее муж Роман Мальков с начала их романа.
Актриса опубликовала серию фотографий, показывающих как ее супруг преобразился внешне за время их отношений.
Макеева поделилась, что трансформация имиджа мужчины — ее заслуга. Именно она заставила его пойти по магазинам и обновить гардероб.
"Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее, в одной и той же майке", — пишет артистка.
Так актриса проявляет свою любовь к Роману, потому что, по ее мнению, "любовь — это забота". Она не могла спокойно смотреть на "забывшего о себе мужчину,".
Такое отношение к близким людям Анастасия переняла от мамы, которая всю жизнь заботилась о своем муже, отце актрисы.
"Не было бы мамы, он бы ходил в одних штанах, не стригся бы и точно никогда бы не пошел к врачу. Моя Мама только на моей памяти спасла папе жизнь 3 раза", — говорит артистка.
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.