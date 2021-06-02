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Шоубиз
https://ria.ru/20210602/makeeva-1735302632.html
Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа
Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа - РИА Новости, 02.06.2021
Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа
Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала, как изменился ее муж Роман Мальков с начала их романа. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:47
2021-06-02T22:47
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шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
свадьба
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала, как изменился ее муж Роман Мальков с начала их романа. Актриса опубликовала серию фотографий, показывающих как ее супруг преобразился внешне за время их отношений.Макеева поделилась, что трансформация имиджа мужчины — ее заслуга. Именно она заставила его пойти по магазинам и обновить гардероб. Так актриса проявляет свою любовь к Роману, потому что, по ее мнению, "любовь — это забота". Она не могла спокойно смотреть на "забывшего о себе мужчину,". Такое отношение к близким людям Анастасия переняла от мамы, которая всю жизнь заботилась о своем муже, отце актрисы. Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.
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развод, знаменитости, анастасия макеева, свадьба

Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа

22:47 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала, как изменился ее муж Роман Мальков с начала их романа.
Актриса опубликовала серию фотографий, показывающих как ее супруг преобразился внешне за время их отношений.
Макеева поделилась, что трансформация имиджа мужчины — ее заслуга. Именно она заставила его пойти по магазинам и обновить гардероб.
"Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее, в одной и той же майке", — пишет артистка.
Так актриса проявляет свою любовь к Роману, потому что, по ее мнению, "любовь — это забота". Она не могла спокойно смотреть на "забывшего о себе мужчину,".
Такое отношение к близким людям Анастасия переняла от мамы, которая всю жизнь заботилась о своем муже, отце актрисы.
"Не было бы мамы, он бы ходил в одних штанах, не стригся бы и точно никогда бы не пошел к врачу. Моя Мама только на моей памяти спасла папе жизнь 3 раза", — говорит артистка.
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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