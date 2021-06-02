https://ria.ru/20210602/makeeva-1735302632.html

Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа

Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа - РИА Новости, 02.06.2021

Анастасия Макеева показала, как изменился ее муж с начала романа

Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала, как изменился ее муж Роман Мальков с начала их романа. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T22:47

2021-06-02T22:47

2021-06-02T22:47

развод

шоубиз

знаменитости

анастасия макеева

свадьба

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева на личной странице в Instagram рассказала, как изменился ее муж Роман Мальков с начала их романа. Актриса опубликовала серию фотографий, показывающих как ее супруг преобразился внешне за время их отношений.Макеева поделилась, что трансформация имиджа мужчины — ее заслуга. Именно она заставила его пойти по магазинам и обновить гардероб. Так актриса проявляет свою любовь к Роману, потому что, по ее мнению, "любовь — это забота". Она не могла спокойно смотреть на "забывшего о себе мужчину,". Такое отношение к близким людям Анастасия переняла от мамы, которая всю жизнь заботилась о своем муже, отце актрисы. Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда был женат. Официально он развелся 12 апреля. Бывшая супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Женщина утверждает, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что бывшая жена Малькова выиграла суд по алиментам.

https://ria.ru/20210531/makeeva-1734889041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, знаменитости, анастасия макеева, свадьба