https://ria.ru/20210602/lufthansa-1735332160.html

Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию

Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию - РИА Новости, 02.06.2021

Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию

Немецкая Lufthansa получила от Росавиации разрешение на полеты в Россию на июнь, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T20:30

2021-06-02T20:30

2021-06-02T22:03

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мюнхен

санкт-петербург

александр нерадько

в мире

россия

lufthansa

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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Немецкая Lufthansa получила от Росавиации разрешение на полеты в Россию на июнь, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.Собеседница агентства уточнила, что новых отмен рейсов не планируется, так как препятствий больше нет.В свою очередь, о получении разрешений на рейсы в ФРГ рассказали в российской S7."Перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", — подчеркнула представительница авиакомпании в комментарии РИА Новости.Во вторник и среду не состоялись несколько рейсов S7 и "Аэрофлота" в немецкие города из-за отсутствия разрешения на полеты от германской стороны. В Минтрансе ФРГ пояснили, что это произошло из-за того, что Росавиация в свою очередь не выдала своевременно разрешения Lufthansa.Днем 2 июня глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблему решили.

https://ria.ru/20210529/razreshenie-1734727500.html

https://ria.ru/20210531/reys-1734926776.html

мюнхен

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мюнхен, санкт-петербург, александр нерадько, в мире, россия, lufthansa