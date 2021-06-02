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Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию
Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию - РИА Новости, 02.06.2021
Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию
Немецкая Lufthansa получила от Росавиации разрешение на полеты в Россию на июнь, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T20:30
2021-06-02T22:03
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мюнхен
санкт-петербург
александр нерадько
в мире
россия
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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Немецкая Lufthansa получила от Росавиации разрешение на полеты в Россию на июнь, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.Собеседница агентства уточнила, что новых отмен рейсов не планируется, так как препятствий больше нет.В свою очередь, о получении разрешений на рейсы в ФРГ рассказали в российской S7."Перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", — подчеркнула представительница авиакомпании в комментарии РИА Новости.Во вторник и среду не состоялись несколько рейсов S7 и "Аэрофлота" в немецкие города из-за отсутствия разрешения на полеты от германской стороны. В Минтрансе ФРГ пояснили, что это произошло из-за того, что Росавиация в свою очередь не выдала своевременно разрешения Lufthansa.Днем 2 июня глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблему решили.
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аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мюнхен, санкт-петербург, александр нерадько, в мире, россия, lufthansa

Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию

20:30 02.06.2021 (обновлено: 22:03 02.06.2021)
 
© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БЕРЛИН, 2 июн — РИА Новости. Немецкая Lufthansa получила от Росавиации разрешение на полеты в Россию на июнь, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
Собеседница агентства уточнила, что новых отмен рейсов не планируется, так как препятствий больше нет.
В свою очередь, о получении разрешений на рейсы в ФРГ рассказали в российской S7.
"Перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке", — подчеркнула представительница авиакомпании в комментарии РИА Новости.
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Во вторник и среду не состоялись несколько рейсов S7 и "Аэрофлота" в немецкие города из-за отсутствия разрешения на полеты от германской стороны. В Минтрансе ФРГ пояснили, что это произошло из-за того, что Росавиация в свою очередь не выдала своевременно разрешения Lufthansa.
Днем 2 июня глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что проблему решили.
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АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МюнхенСанкт-ПетербургАлександр НерадькоВ миреРоссияLufthansa
 
 
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