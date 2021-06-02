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В ЛНР предложили усилить наказание за преступления против мира
В ЛНР предложили усилить наказание за преступления против мира - РИА Новости, 02.06.2021
В ЛНР предложили усилить наказание за преступления против мира
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и парламенту республики с ходатайством, в котором... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:20
2021-06-02T16:58
роман протасевич
россия
леонид пасечник
луганская народная республика
вооруженные силы украины
кгб белоруссии
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и парламенту республики с ходатайством, в котором просит усилить наказание "за совершение преступлений против мира и безопасности человечества" вплоть до высшей меры, говорится в сообщении на сайте ГП ЛНР.Двадцать седьмого мая Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против задержанного в Белоруссии Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело."В ходе проведения следственных действий, в рамках возбужденных ранее генеральной прокуратурой уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершения геноцида установлены вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей – участников, так называемых, "добробатов" и боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы говорить о необходимости ужесточения санкций некоторых статей действующего УК ЛНР. В частности, речь идет о наказании за совершение преступлений против мира и безопасности человечества."В связи с этим генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается к депутатам Народного совета и к главе Луганской народной республики с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", - говорится в сообщении.Официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова дополнила РИА Новости, что наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению."Убийство мирных жителей Донбасса украинскими карателями не может быть оправдано ничем. Такие преступления, как свидетельствует история, в частности, проведение Нюрнбергского процесса, не имеют сроков давности", - уточнила Семенова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210602/protasevich-1735230860.html
https://ria.ru/20210601/protasevich-1735166606.html
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роман протасевич, россия, леонид пасечник, луганская народная республика, вооруженные силы украины, кгб белоруссии, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

В ЛНР предложили усилить наказание за преступления против мира

16:20 02.06.2021 (обновлено: 16:58 02.06.2021)
 
© Фото : Юрий СтрельцовВ ЛНР появились явились билборды с изображением Протасевича
В ЛНР появились явились билборды с изображением Протасевича - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Юрий Стрельцов
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и парламенту республики с ходатайством, в котором просит усилить наказание "за совершение преступлений против мира и безопасности человечества" вплоть до высшей меры, говорится в сообщении на сайте ГП ЛНР.
Двадцать седьмого мая Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против задержанного в Белоруссии Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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"В ходе проведения следственных действий, в рамках возбужденных ранее генеральной прокуратурой уголовных дел по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершения геноцида установлены вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей – участников, так называемых, "добробатов" и боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы говорить о необходимости ужесточения санкций некоторых статей действующего УК ЛНР. В частности, речь идет о наказании за совершение преступлений против мира и безопасности человечества.
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"В связи с этим генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается к депутатам Народного совета и к главе Луганской народной республики с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семенова дополнила РИА Новости, что наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению.
"Убийство мирных жителей Донбасса украинскими карателями не может быть оправдано ничем. Такие преступления, как свидетельствует история, в частности, проведение Нюрнбергского процесса, не имеют сроков давности", - уточнила Семенова.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
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Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
Роман ПротасевичРоссияЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКГБ БелоруссииГенеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
 
 
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