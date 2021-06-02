https://ria.ru/20210602/lager-1735337919.html

В Волгограде школьница умерла в детском лагере

В Волгограде школьница умерла в детском лагере - РИА Новости, 02.06.2021

В Волгограде школьница умерла в детском лагере

Старшеклассница умерла в летне-оздоровительном лагере Волгограда, причина смерти устанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе администрации... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T22:02

2021-06-02T22:02

2021-06-02T22:02

россия

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 июн – РИА Новости. Старшеклассница умерла в летне-оздоровительном лагере Волгограда, причина смерти устанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.По информации ведомства, в среду 16-летняя девушка, которая отдыхала в волгоградском лагере "Орленок", резко потеряла сознание в своей комнате."На место оперативно прибыл штатный медработник лагеря "Орленок", также оперативно (в установленные всеми нормативами сроки) приехала бригада скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия (продолжались 25 минут) не привели ребёнка в чувства - медики, до конца боровшиеся за жизнь девочки, зафиксировали остановку сердца", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили, алкоголя или наркотиков тоже. Точная причина смерти, сообщили в администрации, будет установлена после экспертизы.

https://ria.ru/20210524/ekzamen-1733654519.html

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волгоград

волгоградская область

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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия