https://ria.ru/20210602/krym-1735302491.html

"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска

"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска - РИА Новости, 02.06.2021

"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможные санкции Украины в отношении Белоруссии в случае начала полетов в Крым, назвав данное заявление... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:24

2021-06-02T17:24

2021-06-02T17:24

россия

руслан бальбек

александр лукашенко

белоруссия

севастополь

оон

политика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможные санкции Украины в отношении Белоруссии в случае начала полетов в Крым, назвав данное заявление эмоциональным срывом украинского чиновника.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В свою очередь замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готов ввести санкции против Белоруссии, если самолеты ее авиакомпаний полетят в Крым.Депутат также заметил, что "в свете последних событий сотрудничество, которое было между Украиной и Беларусью, получило пробоину ниже ватерлинии"."Куда уж хуже? Думаю, руководство Беларуси само без чьих-либо подсказок примет решение, что касается полетов в Крым, и, как говорится, Украину даже не спросят", - заключил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210602/krym-1735194185.html

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белоруссия

севастополь

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россия, руслан бальбек, александр лукашенко, белоруссия, севастополь, оон, политика