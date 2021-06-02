"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможные санкции Украины в отношении Белоруссии в случае начала полетов в Крым, назвав данное заявление эмоциональным срывом украинского чиновника.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В свою очередь замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готов ввести санкции против Белоруссии, если самолеты ее авиакомпаний полетят в Крым.
"Украина уже ввела санкции для белорусской авиации, присоединилась к травле президента Лукашенко и тем самым заведомо внесла сама себя в список недругов Республики Беларусь. Какими санкциями они собираются их пугать, если сами у Беларуси закупают российский бензин? Это, скорее, эмоциональный срыв украинского чиновника - вот, мол, опять провал на крымском направлении", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Куда уж хуже? Думаю, руководство Беларуси само без чьих-либо подсказок примет решение, что касается полетов в Крым, и, как говорится, Украину даже не спросят", - заключил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".