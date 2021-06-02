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"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска
"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска - РИА Новости, 02.06.2021
"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможные санкции Украины в отношении Белоруссии в случае начала полетов в Крым, назвав данное заявление... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:24
2021-06-02T17:24
россия
руслан бальбек
александр лукашенко
белоруссия
севастополь
оон
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможные санкции Украины в отношении Белоруссии в случае начала полетов в Крым, назвав данное заявление эмоциональным срывом украинского чиновника.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В свою очередь замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готов ввести санкции против Белоруссии, если самолеты ее авиакомпаний полетят в Крым.Депутат также заметил, что "в свете последних событий сотрудничество, которое было между Украиной и Беларусью, получило пробоину ниже ватерлинии"."Куда уж хуже? Думаю, руководство Беларуси само без чьих-либо подсказок примет решение, что касается полетов в Крым, и, как говорится, Украину даже не спросят", - заключил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, руслан бальбек, александр лукашенко, белоруссия, севастополь, оон, политика

"Эмоциональный срыв". В Госдуме оценили угрозы Киева в адрес Минска

17:24 02.06.2021
 
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Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможные санкции Украины в отношении Белоруссии в случае начала полетов в Крым, назвав данное заявление эмоциональным срывом украинского чиновника.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В свою очередь замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готов ввести санкции против Белоруссии, если самолеты ее авиакомпаний полетят в Крым.
"Украина уже ввела санкции для белорусской авиации, присоединилась к травле президента Лукашенко и тем самым заведомо внесла сама себя в список недругов Республики Беларусь. Какими санкциями они собираются их пугать, если сами у Беларуси закупают российский бензин? Это, скорее, эмоциональный срыв украинского чиновника - вот, мол, опять провал на крымском направлении", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат также заметил, что "в свете последних событий сотрудничество, которое было между Украиной и Беларусью, получило пробоину ниже ватерлинии".
"Куда уж хуже? Думаю, руководство Беларуси само без чьих-либо подсказок примет решение, что касается полетов в Крым, и, как говорится, Украину даже не спросят", - заключил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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