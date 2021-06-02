https://ria.ru/20210602/kovivak-1735215610.html

В Минобрнауки рассказали об эффективности вакцины "КовиВак"

В Минобрнауки рассказали об эффективности вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 02.06.2021

В Минобрнауки рассказали об эффективности вакцины "КовиВак"

Эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН, составляет более 80%, следует из презентации на стенде министерства науки... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:31

2021-06-02T11:31

2021-06-02T11:36

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН, составляет более 80%, следует из презентации на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/kovivak-1735215343.html

россия

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вакцина "ковивак", россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество