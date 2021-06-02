https://ria.ru/20210602/kovivak-1735215610.html
В Минобрнауки рассказали об эффективности вакцины "КовиВак"
В Минобрнауки рассказали об эффективности вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 02.06.2021
В Минобрнауки рассказали об эффективности вакцины "КовиВак"
Эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН, составляет более 80%, следует из презентации на стенде министерства науки... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:31
2021-06-02T11:31
2021-06-02T11:36
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак" разработки Центра имени Чумакова РАН, составляет более 80%, следует из презентации на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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вакцина "ковивак", россия, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество