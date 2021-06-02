Украинская церковь освятила новые храмы вместо захваченных
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Освящение девяти новых храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было совершено за прошедшую неделю, сообщает сайт Московской патриархии в среду.
Уточняется, что храмы освящались в Черкасской, Ровенской, Симферопольской, Тульчинской, Днепропетровской, Изюмской и Херсонской епархиях.
Митрополит Хустский и Виноградовский Марк 22 мая освятил фундамент Спасо-Преображенской церкви, которая строится в Ясине Раховского района Закарпатской области вместо храма, захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.
Митрополит Изюмский и Купянский Елисей 23 мая освятил летний храм Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели, построенный в селе Высочиновка Змиевского района Харьковской области на месте обретения чудотворного образа Божией Матери "Казанская-Высочиновская". Храм во имя великомученика Димитрия Солунского освящен 27 мая на территории крупнейшего промышленного предприятия Черкасс - химического завода "Азот".
Храм во имя святителя Николая Чудотворца был освящен общиной села Певче Здолбуновского района Ровенской области, прежний храм которой был захвачен раскольниками, 29 мая. В этот же день викарий Симферопольской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник освятил храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Старый Крым, в Бердичеве Житомирской области была освящена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а в поселении Лоц-Каменка города Днепр - нижний храм Николаевской церкви.
Покровский храм в селе Воробиевка Немировского района Винницкой области освятил 29 мая митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн освятил нижний храм в честь иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", апостола Андрея Первозванного и благоверного князя Даниила Московского на приходе праведного Иоанна Кронштадского в Белозерском районе Херсонской области.
Ранее представительство Украинской православной церкви при европейских международных организациях выступило с заявлением о системном нарушении прав верующих на Украине, в том числе и со стороны центральной власти страны. Его текст опубликован на официальном сайте УПЦ. Представительство обратило внимание международного сообщества на "не прекращающиеся силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов, ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ законом о принудительном переименовании, распространение в отношении клириков и мирян УПЦ риторики ненависти в СМИ".