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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210602/khramy-1735328271.html
Украинская церковь освятила новые храмы вместо захваченных
Украинская церковь освятила новые храмы вместо захваченных - РИА Новости, 02.06.2021
Украинская церковь освятила новые храмы вместо захваченных
Освящение девяти новых храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было совершено за прошедшую неделю, сообщает сайт Московской патриархии в среду. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:54
2021-06-02T19:54
религия и мировоззрение
ситуация на украине
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
черкассы
александр невский
московская патриархия
харьковская область
белозерский район
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Освящение девяти новых храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было совершено за прошедшую неделю, сообщает сайт Московской патриархии в среду.Уточняется, что храмы освящались в Черкасской, Ровенской, Симферопольской, Тульчинской, Днепропетровской, Изюмской и Херсонской епархиях.Митрополит Хустский и Виноградовский Марк 22 мая освятил фундамент Спасо-Преображенской церкви, которая строится в Ясине Раховского района Закарпатской области вместо храма, захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.Митрополит Изюмский и Купянский Елисей 23 мая освятил летний храм Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели, построенный в селе Высочиновка Змиевского района Харьковской области на месте обретения чудотворного образа Божией Матери "Казанская-Высочиновская". Храм во имя великомученика Димитрия Солунского освящен 27 мая на территории крупнейшего промышленного предприятия Черкасс - химического завода "Азот".Храм во имя святителя Николая Чудотворца был освящен общиной села Певче Здолбуновского района Ровенской области, прежний храм которой был захвачен раскольниками, 29 мая. В этот же день викарий Симферопольской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник освятил храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Старый Крым, в Бердичеве Житомирской области была освящена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а в поселении Лоц-Каменка города Днепр - нижний храм Николаевской церкви.Покровский храм в селе Воробиевка Немировского района Винницкой области освятил 29 мая митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн освятил нижний храм в честь иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", апостола Андрея Первозванного и благоверного князя Даниила Московского на приходе праведного Иоанна Кронштадского в Белозерском районе Херсонской области.Ранее представительство Украинской православной церкви при европейских международных организациях выступило с заявлением о системном нарушении прав верующих на Украине, в том числе и со стороны центральной власти страны. Его текст опубликован на официальном сайте УПЦ. Представительство обратило внимание международного сообщества на "не прекращающиеся силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов, ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ законом о принудительном переименовании, распространение в отношении клириков и мирян УПЦ риторики ненависти в СМИ".
https://ria.ru/20210410/tomos-1727418596.html
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ситуация на украине, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, черкассы, александр невский, московская патриархия, харьковская область, белозерский район

Украинская церковь освятила новые храмы вместо захваченных

19:54 02.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Освящение девяти новых храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было совершено за прошедшую неделю, сообщает сайт Московской патриархии в среду.
Уточняется, что храмы освящались в Черкасской, Ровенской, Симферопольской, Тульчинской, Днепропетровской, Изюмской и Херсонской епархиях.
Митрополит Хустский и Виноградовский Марк 22 мая освятил фундамент Спасо-Преображенской церкви, которая строится в Ясине Раховского района Закарпатской области вместо храма, захваченного сторонниками ПЦУ в 2019 году.
Митрополит Изюмский и Купянский Елисей 23 мая освятил летний храм Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у Овчей купели, построенный в селе Высочиновка Змиевского района Харьковской области на месте обретения чудотворного образа Божией Матери "Казанская-Высочиновская". Храм во имя великомученика Димитрия Солунского освящен 27 мая на территории крупнейшего промышленного предприятия Черкасс - химического завода "Азот".
Документ содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
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Храм во имя святителя Николая Чудотворца был освящен общиной села Певче Здолбуновского района Ровенской области, прежний храм которой был захвачен раскольниками, 29 мая. В этот же день викарий Симферопольской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник освятил храм во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Старый Крым, в Бердичеве Житомирской области была освящена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, а в поселении Лоц-Каменка города Днепр - нижний храм Николаевской церкви.
Покровский храм в селе Воробиевка Немировского района Винницкой области освятил 29 мая митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн освятил нижний храм в честь иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет", апостола Андрея Первозванного и благоверного князя Даниила Московского на приходе праведного Иоанна Кронштадского в Белозерском районе Херсонской области.
Ранее представительство Украинской православной церкви при европейских международных организациях выступило с заявлением о системном нарушении прав верующих на Украине, в том числе и со стороны центральной власти страны. Его текст опубликован на официальном сайте УПЦ. Представительство обратило внимание международного сообщества на "не прекращающиеся силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих УПЦ тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов, ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ законом о принудительном переименовании, распространение в отношении клириков и мирян УПЦ риторики ненависти в СМИ".
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