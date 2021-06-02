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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210602/karabakh-1735292256.html
В Баку подсчитали потери армии при эскалации карабахского конфликта
В Баку подсчитали потери армии при эскалации карабахского конфликта - РИА Новости, 02.06.2021
В Баку подсчитали потери армии при эскалации карабахского конфликта
Минобороны Азербайджана обнародовало актуальные сведения о числе военных республики, погибших во время эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:46
2021-06-02T17:01
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана обнародовало актуальные сведения о числе военных республики, погибших во время эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года, согласно которым скончались 2,9 тысячи служащих ВС, еще 14 считаются пропавшими без вести."Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2900 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Баку подсчитали потери армии при эскалации карабахского конфликта

16:46 02.06.2021 (обновлено: 17:01 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд на обочине дороги в Физули
Неразорвавшийся снаряд на обочине дороги в Физули - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 2 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана обнародовало актуальные сведения о числе военных республики, погибших во время эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года, согласно которым скончались 2,9 тысячи служащих ВС, еще 14 считаются пропавшими без вести.
"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2900 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
Специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) со служебными собаками на месте разминирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 08:00Специальный репортаж
Вместо дома — мины. Вернутся ли азербайджанцы в Карабах
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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