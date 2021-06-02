https://ria.ru/20210602/karabakh-1735292256.html

В Баку подсчитали потери армии при эскалации карабахского конфликта

В Баку подсчитали потери армии при эскалации карабахского конфликта - РИА Новости, 02.06.2021

В Баку подсчитали потери армии при эскалации карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана обнародовало актуальные сведения о числе военных республики, погибших во время эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:46

2021-06-02T16:46

2021-06-02T17:01

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732116770_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_dffc2064e244d3a2ec7ee675adf1c976.jpg

БАКУ, 2 июн – РИА Новости. Минобороны Азербайджана обнародовало актуальные сведения о числе военных республики, погибших во время эскалации карабахского конфликта осенью 2020 года, согласно которым скончались 2,9 тысячи служащих ВС, еще 14 считаются пропавшими без вести."Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2900 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире