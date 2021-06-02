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Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций
Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций - РИА Новости, 02.06.2021
Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций
Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:23
2021-06-02T11:41
россия
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до четырех дней. Пандемия неизбежна, поэтому нужно быть готовыми к отражению угрозы… В случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет резервных лабораторных мощностей мобильных лабораторий", - сказала Попова, выступая в Совете Федерации.По ее словам, на основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцины против новой инфекции за четыре месяца.
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россия, анна попова, здоровье - общество, общество

Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций

11:23 02.06.2021 (обновлено: 11:41 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до четырех дней. Пандемия неизбежна, поэтому нужно быть готовыми к отражению угрозы… В случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет резервных лабораторных мощностей мобильных лабораторий", - сказала Попова, выступая в Совете Федерации.
По ее словам, на основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцины против новой инфекции за четыре месяца.
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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