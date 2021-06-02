https://ria.ru/20210602/infektsii-1735214229.html

Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций

Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций - РИА Новости, 02.06.2021

Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций

Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:23

2021-06-02T11:23

2021-06-02T11:41

россия

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до четырех дней. Пандемия неизбежна, поэтому нужно быть готовыми к отражению угрозы… В случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет резервных лабораторных мощностей мобильных лабораторий", - сказала Попова, выступая в Совете Федерации.По ее словам, на основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцины против новой инфекции за четыре месяца.

https://ria.ru/20210421/test-1729292557.html

россия

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2021

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россия, анна попова, здоровье - общество, общество