https://ria.ru/20210602/infektsii-1735214229.html
Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций
Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций - РИА Новости, 02.06.2021
Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций
Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:23
2021-06-02T11:23
2021-06-02T11:41
россия
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия сократит время разработки тест-систем по выявлению инфекций до четырех дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы сократим время разработки тест-систем против любой новой инфекции до четырех дней. Пандемия неизбежна, поэтому нужно быть готовыми к отражению угрозы… В случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет резервных лабораторных мощностей мобильных лабораторий", - сказала Попова, выступая в Совете Федерации.По ее словам, на основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцины против новой инфекции за четыре месяца.
https://ria.ru/20210421/test-1729292557.html
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