https://ria.ru/20210602/granitsa-1735263168.html

Армения ответила на заявления Азербайджана о нарушении границы

Армения ответила на заявления Азербайджана о нарушении границы - РИА Новости, 02.06.2021

Армения ответила на заявления Азербайджана о нарушении границы

Министерство обороны Армении назвало дезинформацией заявление азербайджанской стороны о переходе армянскими военнослужащими государственной границы. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:57

2021-06-02T14:57

2021-06-02T15:20

минобороны армении

баку

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ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Министерство обороны Армении назвало дезинформацией заявление азербайджанской стороны о переходе армянскими военнослужащими государственной границы."Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, согласно которой 40 армянских военнослужащих вечером 1 июня перешли границу с Азербайджаном, после чего подразделения ВС Азербайджана "заставили их вернуться на исходные позиции". Министерство обороны Республики Армения заявляет, что вооруженные силы Армении не пересекали границу Азербайджанской Республики ни 1 июня, ни в предшествующие дни, все утверждения являются дезинформацией, распространяемой минобороны этой страны", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В армянском военном ведомстве заявили, что в последнее время "объем подобной дезинформации значительно возрос". "В частности, несколько дней назад минобороны Азербайджана заявило, что армянская сторона открыла огонь как на армяно-азербайджанской границе, так и по азербайджанским позициям в направлении Шуши, что опровергли и армянское военное ведомство, и командование российской миротворческой миссии в Республике Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)", - отмечается в сообщении.Таким образом, считает минобороны, азербайджанское военно-политическое руководство пытается сформировать у международного сообщества ложное впечатление "о попытках ВС Армении обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе и уравновесить провокации с проникновением на территорию Армении азербайджанских военнослужащих 12-13 мая".Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Затем инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210527/azerbaydzhan-1734409563.html

https://ria.ru/20210517/granitsa-1732644302.html

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

баку

азербайджан

армения

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минобороны армении, баку, азербайджан, армения, безопасность, в мире