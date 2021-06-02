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Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу
Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу - РИА Новости, 02.06.2021
Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу
Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, который позволит реализовать мероприятия "дорожной карты" по повышению уровня газификации страны и... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:10
2021-06-02T11:12
россия
жкх
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, который позволит реализовать мероприятия "дорожной карты" по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.Как отмечают законодатели, документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром". Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации - самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.Закон также касается источников финансирования газификации. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили" - того самого строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое сейчас платят, в том числе, граждане. Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки.Услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан. Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг должна нормироваться.Одновременно меняется статус региональных топливно-энергетических балансов - из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта РФ и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, при этом правительство РФ до 1 ноября 2021 года должно будет принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.Изменения в закон "О газоснабжении в РФ" обеспечат выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе, по бесплатному подключению населения к газу.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что необходимо ускорить газификацию регионов. По ее словам, в ряде населенных пунктов люди вынуждены до сих пор топить дровами для обогрева жилья, при этом Россия является крупным экспортером газа.
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россия, жкх, совет федерации рф, экономика

Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

11:10 02.06.2021 (обновлено: 11:12 02.06.2021)
 
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Газовая плита в жилом доме в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ на заседании в среду одобрил закон, который позволит реализовать мероприятия "дорожной карты" по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.
Как отмечают законодатели, документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром". Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации - самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.
Закон также касается источников финансирования газификации. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили" - того самого строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое сейчас платят, в том числе, граждане. Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки.
Услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан. Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг должна нормироваться.
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Одновременно меняется статус региональных топливно-энергетических балансов - из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта РФ и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.
Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, при этом правительство РФ до 1 ноября 2021 года должно будет принять нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.
Изменения в закон "О газоснабжении в РФ" обеспечат выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по ускорению газификации, в том числе, по бесплатному подключению населения к газу.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что необходимо ускорить газификацию регионов. По ее словам, в ряде населенных пунктов люди вынуждены до сих пор топить дровами для обогрева жилья, при этом Россия является крупным экспортером газа.
 
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