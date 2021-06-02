https://ria.ru/20210602/eksport-1735187787.html

В РЭЦ рассказали, что Россия планирует продавать на немецком Amazon

В РЭЦ рассказали, что Россия планирует продавать на немецком Amazon - РИА Новости, 02.06.2021

В РЭЦ рассказали, что Россия планирует продавать на немецком Amazon

Российские экспортеры планируют продавать на национальной "полке" в немецком Amazon отечественную парфюмерию, косметику и бытовую химию, рассказала в интервью... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T07:49

2021-06-02T07:49

2021-06-02T09:08

петербургский международный экономический форум

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

петербургский международный экономический форум (фонд)

германия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российские экспортеры планируют продавать на национальной "полке" в немецком Amazon отечественную парфюмерию, косметику и бытовую химию, рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в преддверии Петербургского международного экономического форума.Ранее в интервью она сообщила, что РЭЦ планирует на ПМЭФ подписать несколько документов с партнерами, в том числе соглашение о новой торговой интернет-площадке в Германии.По ее словам, РЭЦ провел оценку европейского рынка, в частности, немецкого, и выяснил, что, "скорее, это будет парфюмерия, косметика"."Качественное, натуральное, средства бытовой химии - востребованные на европейском рынке. В основном это будет продукция малого бизнеса. Мы видим для них огромное окно возможностей", - рассказала Никишина.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью Вероники Никишиной >>

https://ria.ru/20210602/forum-1735187477.html

https://ria.ru/20210602/chay-1735186836.html

германия

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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, экономика