https://ria.ru/20210602/deti-1735128856.html

Третий не лишний. Китайцев больше на 70 миллионов, и власти хотят еще

Третий не лишний. Китайцев больше на 70 миллионов, и власти хотят еще - РИА Новости, 02.06.2021

Третий не лишний. Китайцев больше на 70 миллионов, и власти хотят еще

За последние десять лет в мире прибавилось 72 миллиона китайцев. Судя по результатам недавней переписи, население КНР перевалило за 1,411 миллиарда. Но власти... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:03

мао цзэдун

си цзиньпин

пекин

китай

шанхай

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. За последние десять лет в мире прибавилось 72 миллиона китайцев. Судя по результатам недавней переписи, население КНР перевалило за 1,411 миллиарда. Но власти хотят, чтобы рожали еще чаще. Правда, для этого понадобятся очень весомые доводы — в стране уже не мечтают о больших семьях. Многодетность превращается в привилегию богатых.Ловушка для китайцевМать, отец и три ребенка — такой теперь китайскую семью видит Политбюро ЦК КПК. Постановление приняли накануне Международного дня защиты детей. Новая политика должна предотвратить старение населения — проблему, с которой столкнулись многие государства. Детей в КНР с некоторых пор меньше, чем стариков.При этом людей в стране так много, что лишь для организации их пересчета потребовалось около семи миллионов человек. Каждый должен был собрать информацию о 250 гражданах. Впервые в истории переписей — а их было семь — китайцы могли отметиться в специальном приложении. В итоге насчитали 1,411 миллиарда.Население непрерывно растет пять десятилетий и, как ожидают власти, начнет снижаться в 2022-м. Рождаемость достигла минимума с 1961 года, когда в стране свирепствовал голод.Китай попал в так называемую ловушку низкой фертильности: все больше пожилых, которые вскоре могут стать обузой для менее многочисленной молодежи. В основном женщины рожают по одному ребенку. Для страны со средним уровнем дохода, как в КНР, норма — 1,9. Переломить ситуацию непросто. Чтобы предотвратить кризис, власти постепенно смягчают демографическую политику.Политика нерождаемостиМао Цзэдун призвал рожать больше маленьких революционеров, и китайцы с рвением исполняли наставление Великого кормчего. Но после его смерти новое руководство решилось на реформы, провести которые в перенаселенном государстве крайне сложно.Поэтому с 1979-го страна жила по принципу "Одна семья — один ребенок", не распространявшемся, правда, на национальные меньшинства. Население продолжало расти, но медленнее. Подсчитали, что в итоге не родились 400 миллионов китайцев. За это заплатили высокую цену.Супруги вставали в очередь на ребенка, за нарушение плана — штраф. Хуже того — женщин часто принудительно отправляли на аборт или стерилизацию. Местные власти организовывали проверки беременных, и "внеочередные", бывало, прятались в лесу.Рожденных сверх плана, чтобы не платить штраф, не регистрировали. Образовалось целое поколение так называемых детей-призраков. Они не могли пойти в школу, получить прописку и медобслуживание, найти официальную работу. И это еще завидная судьба — сыновья как наследники и будущая опора родителей ценились выше, новорожденных девочек порой убивали. Гендерный перекос все усиливался. Власти запретили врачам сообщать родителям пол будущего ребенка, чтобы у матерей не было соблазна сделать аборт. Сейчас на сто девочек в КНР приходится от 105 до 110 мальчиков в зависимости от провинции.Избалованные родителями, бабушками и дедушками отпрыски превращались в "маленьких императоров". Большой проблемой была не только вседозволенность, которой они пользовались, но и эпидемия детского ожирения. Появились даже специальные летние лагеря, куда родители отправляли своих чад худеть.Сорванный бэби-бумПо мере развития экономики стало очевидно, что единственные наследники в семье не в состоянии обеспечивать родителей, бабушек и дедушек. В 2016-м руководство КНР сняло часть ограничений и разрешило семьям двух детей.Рождаемость подскочила, однако тут же пошла на спад. Тогда в стране ввели обязательные 30-дневные "периоды остывания" перед разводами, власти организуют мероприятия для знакомств. Партийные кадры должны подавать массам пример и рожать второго ребенка.Пока без особых успехов — вместе с экономическим положением меняются жизненные установки, и традиционная большая семья к ним теперь не относится. Китайцы стали более образованными, стремятся сделать карьеру, реже женятся и чаще разводятся. Все больше молодых пар придерживается формулы "два дохода — ноль детей". Узнав о второй беременности, многие китаянки решаются на аборт — ребенок обходится слишком дорого.В таких крупных городах, как Шанхай, средняя семья тратит на ребенка 78 тысяч юаней (11,5 тысячи долларов) в год. Хороший детский сад, престижная школа, репетиторы (а конкуренция в учебных заведениях колоссальная) обойдутся в 2,5 миллиона юаней (почти 400 тысяч долларов) в год.Старые и богатыеИ все же старым китайское население не назовешь. Средний возраст — 38,8, лишь на восемь месяцев старше среднестатистического американца. Работоспособных 15-59 лет все-таки большинство — 63 процента. Почти каждый пятый — "60 плюс", детей до 14 лет чуть меньше.Некоторые эксперты полны оптимизма. Да, население стареет, но у него еще есть шанс стать пожилым и богатым.Главное опасение властей — в какой-то момент не хватит рабочих рук, чтобы прокормить полтора миллиарда. Однако не факт, что достойная жизнь китайцев и впредь будет зависеть от физического труда. Рост ВВП все больше связан с инвестициями и другими факторами, указывают исследователи.Гораздо важнее поднять производительность. Это возможно за счет увеличения числа выпускников средней школы и университета, повышения пенсионного возраста, широкого применения искусственного интеллекта и других передовых технологий. Иными словами, нужно улучшать "качество" населения. И в ближайшие годы Пекину предстоит придумать, как обойти демографические ловушки и обеспечить людям достойную старость, которая не ляжет обузой на плечи молодежи.

https://ria.ru/20200627/1573472194.html

https://ria.ru/20210214/pervye-1597227787.html

пекин

китай

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мао цзэдун, си цзиньпин, пекин, китай, шанхай, в мире