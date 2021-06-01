https://ria.ru/20210601/zakon-1735080895.html
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах - РИА Новости, 01.06.2021
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:15
2021-06-01T13:15
2021-06-01T13:19
россия
госдума рф
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_116755499f67c34efa8ed60d06242337.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России.Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f74e1579c5a18ce88fbce10890ea9b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, технологии