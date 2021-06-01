Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/zakon-1735080895.html
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах - РИА Новости, 01.06.2021
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:15
2021-06-01T13:19
россия
госдума рф
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_116755499f67c34efa8ed60d06242337.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России.Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597189925_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f74e1579c5a18ce88fbce10890ea9b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, технологии

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах

13:15 01.06.2021 (обновлено: 13:19 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России.
Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.
Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 14:27
В Госдуме объяснили, в каком случае будут принимать меры к IT-гигантам
 
РоссияГосдума РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния