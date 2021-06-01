https://ria.ru/20210601/zakon-1735080895.html

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах - РИА Новости, 01.06.2021

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:15

2021-06-01T13:15

2021-06-01T13:19

россия

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России.Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.

https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html

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россия, госдума рф, технологии