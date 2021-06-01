https://ria.ru/20210601/vor-1735038348.html

В Петербурге задержали трех воров-альпинистов

В Петербурге задержали трех воров-альпинистов - РИА Новости, 01.06.2021

В Петербурге задержали трех воров-альпинистов

Трое мужчин, подозреваемых в квартирных кражах с использованием альпинистского оборудования, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:13

2021-06-01T09:13

2021-06-01T09:13

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Трое мужчин, подозреваемых в квартирных кражах с использованием альпинистского оборудования, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУМВД России пресечена деятельность группы домушников-"верхолазов", промышлявших квартирными кражами", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, после определения времени, когда хозяев квартиры нет дома, злоумышленники залезали в жилище через окно, используя альпинистскую амуницию."Одна из таких "вылазок" стала для домушников роковой. Сотрудники угрозыска совместно с Росгвардией задержали их по горячим следам сразу после кражи из квартиры дома 43 по улице Ленсовета", - сказано в сообщении.Задержанными оказались трое судимых мужчин, 38, 34 и 44 лет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленники подозреваются в совершении нескольких преступлений, ущерб от которых составляет порядка полутора миллионов рублей.

https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/podmoskove-1732668846.html

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2021

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия