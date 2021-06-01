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Туризм
https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735061764.html
Эксперт рассказал, что делать туристам, не отправившимся в Турцию в июне
Эксперт рассказал, что делать туристам, не отправившимся в Турцию в июне - РИА Новости, 01.06.2021
Эксперт рассказал, что делать туристам, не отправившимся в Турцию в июне
Туристам, планировавшим провести отпуск в Турции в июне, придется либо переносить даты отдыха, либо менять маршрут поездки, сообщил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:08
2021-06-01T12:08
куда можно лететь
албания
марокко
греция
хорватия
туризм
россия
туризм
дмитрий горин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туристам, планировавшим провести отпуск в Турции в июне, придется либо переносить даты отдыха, либо менять маршрут поездки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Горин предположил, что, как и в апреле-мае, большинство российских туристов перенесет сроки поездок в Турцию на поздние даты — либо на осень этого года, либо на 2022 год. Только так можно отдохнуть там без доплат, поскольку стоимость путевок на начало лета ниже, чем на июль и август, сказал собеседник агентства.Увеличение количества рейсов в другие страны не позволит компенсировать "турецкий" турпоток. Их недостаточно и чтобы удовлетворить число желающих провести каникулы там."Выделение квот на Афины с четырех рейсов в неделю до восьми не обеспечит того спроса по Греции, который есть сейчас. Два рейса в Загреб, тоже. Хорошо, что Хорватия открыта, но плохо, что в этом ассортименте нет Пулы, Дубровника и Сплита, — перечисляет эксперт. — По Марокко — тоже, Рабат — это не туристическое направление, все ждали открытия либо Касабланки, либо Марракеша, либо Агадира. Для одного чартерного рейса открылась и Албания, что дает новую географию полетов, но совершенно не заменяет другие направления, которые не открыты".Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продлил ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.По оценкам аналитической службы АТОР, на период с 1 июня по 30 июня было забронировано и оплачено 338 тысяч путевок на сумму 274 миллионов евро, это примерно 25 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210601/chechnya-1734654840.html
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куда можно лететь, албания, марокко, греция, хорватия, россия, туризм, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Эксперт рассказал, что делать туристам, не отправившимся в Турцию в июне

12:08 01.06.2021
 
© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туристам, планировавшим провести отпуск в Турции в июне, придется либо переносить даты отдыха, либо менять маршрут поездки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Замену направления делать крайне сложно, потому что после принятых решений популярных массовых направлений по состоянию на 1 июня не открыто, — говорит эксперт. — Из хорошего — ограничения не до 30 июня, а до 21. Это дает надежду, что эпидемиологическая обстановка за эти три недели улучшится, и Турция будет открыта".
Горин предположил, что, как и в апреле-мае, большинство российских туристов перенесет сроки поездок в Турцию на поздние даты — либо на осень этого года, либо на 2022 год. Только так можно отдохнуть там без доплат, поскольку стоимость путевок на начало лета ниже, чем на июль и август, сказал собеседник агентства.
Увеличение количества рейсов в другие страны не позволит компенсировать "турецкий" турпоток. Их недостаточно и чтобы удовлетворить число желающих провести каникулы там.
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"Выделение квот на Афины с четырех рейсов в неделю до восьми не обеспечит того спроса по Греции, который есть сейчас. Два рейса в Загреб, тоже. Хорошо, что Хорватия открыта, но плохо, что в этом ассортименте нет Пулы, Дубровника и Сплита, — перечисляет эксперт. — По Марокко — тоже, Рабат — это не туристическое направление, все ждали открытия либо Касабланки, либо Марракеша, либо Агадира. Для одного чартерного рейса открылась и Албания, что дает новую географию полетов, но совершенно не заменяет другие направления, которые не открыты".
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продлил ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.
По оценкам аналитической службы АТОР, на период с 1 июня по 30 июня было забронировано и оплачено 338 тысяч путевок на сумму 274 миллионов евро, это примерно 25 миллиардов рублей.
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Туризмкуда можно лететьАлбанияМароккоГрецияХорватияРоссияТуризмДмитрий ГоринАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
 
 
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