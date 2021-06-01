https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735061764.html

Эксперт рассказал, что делать туристам, не отправившимся в Турцию в июне

Эксперт рассказал, что делать туристам, не отправившимся в Турцию в июне - РИА Новости, 01.06.2021

Эксперт рассказал, что делать туристам, не отправившимся в Турцию в июне

Туристам, планировавшим провести отпуск в Турции в июне, придется либо переносить даты отдыха, либо менять маршрут поездки, сообщил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:08

2021-06-01T12:08

2021-06-01T12:08

куда можно лететь

албания

марокко

греция

хорватия

туризм

россия

туризм

дмитрий горин

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Туристам, планировавшим провести отпуск в Турции в июне, придется либо переносить даты отдыха, либо менять маршрут поездки, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Горин предположил, что, как и в апреле-мае, большинство российских туристов перенесет сроки поездок в Турцию на поздние даты — либо на осень этого года, либо на 2022 год. Только так можно отдохнуть там без доплат, поскольку стоимость путевок на начало лета ниже, чем на июль и август, сказал собеседник агентства.Увеличение количества рейсов в другие страны не позволит компенсировать "турецкий" турпоток. Их недостаточно и чтобы удовлетворить число желающих провести каникулы там."Выделение квот на Афины с четырех рейсов в неделю до восьми не обеспечит того спроса по Греции, который есть сейчас. Два рейса в Загреб, тоже. Хорошо, что Хорватия открыта, но плохо, что в этом ассортименте нет Пулы, Дубровника и Сплита, — перечисляет эксперт. — По Марокко — тоже, Рабат — это не туристическое направление, все ждали открытия либо Касабланки, либо Марракеша, либо Агадира. Для одного чартерного рейса открылась и Албания, что дает новую географию полетов, но совершенно не заменяет другие направления, которые не открыты".Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продлил ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.По оценкам аналитической службы АТОР, на период с 1 июня по 30 июня было забронировано и оплачено 338 тысяч путевок на сумму 274 миллионов евро, это примерно 25 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210601/chechnya-1734654840.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

албания

марокко

греция

хорватия

россия

турция

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