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Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией
Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией - РИА Новости, 31.05.2021
Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией
Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T23:11
2021-05-31T23:11
2021-05-31T23:11
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, турция, танзания, в мире