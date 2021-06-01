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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735056480.html
Эксперты рассказали, сколько россиян хотели в июне отдохнуть в Турции
Эксперты рассказали, сколько россиян хотели в июне отдохнуть в Турции - РИА Новости, 01.06.2021
Эксперты рассказали, сколько россиян хотели в июне отдохнуть в Турции
Почти 340 тысяч российских туристов планировали отправиться в отпуск в Турцию в первый месяц лета, сообщает аналитическая служба АТОР. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:17
2021-06-01T11:17
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Почти 340 тысяч российских туристов планировали отправиться в отпуск в Турцию в первый месяц лета, сообщает аналитическая служба АТОР.Общая стоимость приобретенных путевок превышает 274 миллионов евро. К этой сумме можно прибавить расходы тех, кто переносил на этот период несостоявшиеся в мае поездки, отметили эксперты.Оперштаб по предупреждению завоза и распространением коронавирусной инфекции накануне продлил действовавшее с 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидобстановки ограничение на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня. В этот день должно состояться следующее заседание организации. Туроператоры по-прежнему не могут организовывать чартерные программы и продавать путевки.
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Эксперты рассказали, сколько россиян хотели в июне отдохнуть в Турции

11:17 01.06.2021
 
© Depositphotos / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Depositphotos / slava296
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Почти 340 тысяч российских туристов планировали отправиться в отпуск в Турцию в первый месяц лета, сообщает аналитическая служба АТОР.
Общая стоимость приобретенных путевок превышает 274 миллионов евро. К этой сумме можно прибавить расходы тех, кто переносил на этот период несостоявшиеся в мае поездки, отметили эксперты.
Оперштаб по предупреждению завоза и распространением коронавирусной инфекции накануне продлил действовавшее с 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидобстановки ограничение на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня.
В этот день должно состояться следующее заседание организации.
Туроператоры по-прежнему не могут организовывать чартерные программы и продавать путевки.
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