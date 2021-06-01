https://ria.ru/20210601/tuman-1735106674.html

Площадку ПМЭФ будут обеззараживать "холодным туманом"

Площадку ПМЭФ будут обеззараживать "холодным туманом" - РИА Новости, 01.06.2021

Площадку ПМЭФ будут обеззараживать "холодным туманом"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Площадку ПМЭФ будут обеззараживать уникальной петербургской разработкой "холодный туман", сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:23

2021-06-01T15:23

2021-06-01T15:27

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр беглов

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Площадку ПМЭФ будут обеззараживать уникальной петербургской разработкой "холодный туман", сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Конечно, приготовлены и антисептики, и бесплатные маски в достаточных количествах. Конференц-залы и другие помещения КВЦ "Экспофорум" обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха. В централизованной системе вентиляции установлены уникальные фильтры-дезинфекторы. Предусмотрено использование одноразовых наушников. Уборка и дезинфекция мест проведения и мест общего пользования будет осуществляться перед началом, между сессиями и в конце мероприятий. Будет использована уникальная, придуманная в Петербурге технология обеззараживания с использованием "холодного тумана", - рассказал он.ПМЭФ в этом году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. -0-

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россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов, санкт-петербург, экономика