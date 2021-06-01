https://ria.ru/20210601/torgovlya-1735090749.html
Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 01.06.2021
Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Улан-Батор изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:58
2021-06-01T13:58
2021-06-01T14:13
россия
евразийский экономический союз
монголия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Улан-Батор изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг."Была создана совместная исследовательская группа между правительством Монголии и Евразийской экономической комиссией, чтобы изучить целесообразность принятия соглашения о свободной торговле. Надеемся, что до конца 2021 года эта группа придет к какой-то оценке и мы сможем начать переговоры по разработке соглашения о свободной торговле до конца этого года. Надеюсь, что выводы будут положительные", - сказала она.При этом, подчеркнула дипломат, в этом году подписать соглашение не удастся, для начала нужен анализ того, насколько целесообразно иметь такое соглашение.Глава МИД Монголии также коснулась торгово-экономического сотрудничества с Россией, отметив неиспользованные возможности."В доковидные времена общий объем торговли достигал 2 миллиардов долларов, но 90% его составлял импорт из России в Монголию: нефтепродукты, товары широкого потребления, техника и технологии. А вот экспорт из Монголии в Россию составляет мизерное количество. Это очень сильный перекос. Такое состояние длится уже много лет. Играют роль высокие таможенные тарифы и большое количество нетарифных ограничений", - сказала Батцэцэг.По ее словам, чтобы решить комплекс этих вопросов, необходимо развивать сотрудничество именно с Евразийской экономической комиссией, чтобы в будущем подписать с ними соглашение о свободной торговле.Читайте полный текст интервью главы МИД Монголии >>
https://ria.ru/20210521/nazarbaev-1733289602.html
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ed531eeccd970390b256d928c0a3e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, монголия, экономика
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Улан-Батор
изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС
) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
"Была создана совместная исследовательская группа между правительством Монголии
и Евразийской экономической комиссией
, чтобы изучить целесообразность принятия соглашения о свободной торговле. Надеемся, что до конца 2021 года эта группа придет к какой-то оценке и мы сможем начать переговоры по разработке соглашения о свободной торговле до конца этого года. Надеюсь, что выводы будут положительные", - сказала она.
При этом, подчеркнула дипломат, в этом году подписать соглашение не удастся, для начала нужен анализ того, насколько целесообразно иметь такое соглашение.
Глава МИД Монголии также коснулась торгово-экономического сотрудничества с Россией
, отметив неиспользованные возможности.
"В доковидные времена общий объем торговли достигал 2 миллиардов долларов, но 90% его составлял импорт из России в Монголию: нефтепродукты, товары широкого потребления, техника и технологии. А вот экспорт из Монголии в Россию составляет мизерное количество. Это очень сильный перекос. Такое состояние длится уже много лет. Играют роль высокие таможенные тарифы и большое количество нетарифных ограничений", - сказала Батцэцэг.
По ее словам, чтобы решить комплекс этих вопросов, необходимо развивать сотрудничество именно с Евразийской экономической комиссией, чтобы в будущем подписать с ними соглашение о свободной торговле.