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Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 01.06.2021

Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Улан-Батор изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:58

2021-06-01T13:58

2021-06-01T14:13

россия

евразийский экономический союз

монголия

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Улан-Батор изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг."Была создана совместная исследовательская группа между правительством Монголии и Евразийской экономической комиссией, чтобы изучить целесообразность принятия соглашения о свободной торговле. Надеемся, что до конца 2021 года эта группа придет к какой-то оценке и мы сможем начать переговоры по разработке соглашения о свободной торговле до конца этого года. Надеюсь, что выводы будут положительные", - сказала она.При этом, подчеркнула дипломат, в этом году подписать соглашение не удастся, для начала нужен анализ того, насколько целесообразно иметь такое соглашение.Глава МИД Монголии также коснулась торгово-экономического сотрудничества с Россией, отметив неиспользованные возможности."В доковидные времена общий объем торговли достигал 2 миллиардов долларов, но 90% его составлял импорт из России в Монголию: нефтепродукты, товары широкого потребления, техника и технологии. А вот экспорт из Монголии в Россию составляет мизерное количество. Это очень сильный перекос. Такое состояние длится уже много лет. Играют роль высокие таможенные тарифы и большое количество нетарифных ограничений", - сказала Батцэцэг.По ее словам, чтобы решить комплекс этих вопросов, необходимо развивать сотрудничество именно с Евразийской экономической комиссией, чтобы в будущем подписать с ними соглашение о свободной торговле.Читайте полный текст интервью главы МИД Монголии >>

https://ria.ru/20210521/nazarbaev-1733289602.html

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россия, евразийский экономический союз, монголия, экономика