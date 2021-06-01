Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/torgovlya-1735090749.html
Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 01.06.2021
Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Улан-Батор изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:58
2021-06-01T14:13
россия
евразийский экономический союз
монголия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Улан-Батор изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг."Была создана совместная исследовательская группа между правительством Монголии и Евразийской экономической комиссией, чтобы изучить целесообразность принятия соглашения о свободной торговле. Надеемся, что до конца 2021 года эта группа придет к какой-то оценке и мы сможем начать переговоры по разработке соглашения о свободной торговле до конца этого года. Надеюсь, что выводы будут положительные", - сказала она.При этом, подчеркнула дипломат, в этом году подписать соглашение не удастся, для начала нужен анализ того, насколько целесообразно иметь такое соглашение.Глава МИД Монголии также коснулась торгово-экономического сотрудничества с Россией, отметив неиспользованные возможности."В доковидные времена общий объем торговли достигал 2 миллиардов долларов, но 90% его составлял импорт из России в Монголию: нефтепродукты, товары широкого потребления, техника и технологии. А вот экспорт из Монголии в Россию составляет мизерное количество. Это очень сильный перекос. Такое состояние длится уже много лет. Играют роль высокие таможенные тарифы и большое количество нетарифных ограничений", - сказала Батцэцэг.По ее словам, чтобы решить комплекс этих вопросов, необходимо развивать сотрудничество именно с Евразийской экономической комиссией, чтобы в будущем подписать с ними соглашение о свободной торговле.Читайте полный текст интервью главы МИД Монголии &gt;&gt;
https://ria.ru/20210521/nazarbaev-1733289602.html
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ed531eeccd970390b256d928c0a3e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евразийский экономический союз, монголия, экономика

Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС

13:58 01.06.2021 (обновлено: 14:13 01.06.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Улан-Батор изучает возможность подписания соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
"Была создана совместная исследовательская группа между правительством Монголии и Евразийской экономической комиссией, чтобы изучить целесообразность принятия соглашения о свободной торговле. Надеемся, что до конца 2021 года эта группа придет к какой-то оценке и мы сможем начать переговоры по разработке соглашения о свободной торговле до конца этого года. Надеюсь, что выводы будут положительные", - сказала она.
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 13:36
ЕАЭС обладает огромным потенциалом, заявил Назарбаев
При этом, подчеркнула дипломат, в этом году подписать соглашение не удастся, для начала нужен анализ того, насколько целесообразно иметь такое соглашение.
Глава МИД Монголии также коснулась торгово-экономического сотрудничества с Россией, отметив неиспользованные возможности.
"В доковидные времена общий объем торговли достигал 2 миллиардов долларов, но 90% его составлял импорт из России в Монголию: нефтепродукты, товары широкого потребления, техника и технологии. А вот экспорт из Монголии в Россию составляет мизерное количество. Это очень сильный перекос. Такое состояние длится уже много лет. Играют роль высокие таможенные тарифы и большое количество нетарифных ограничений", - сказала Батцэцэг.
По ее словам, чтобы решить комплекс этих вопросов, необходимо развивать сотрудничество именно с Евразийской экономической комиссией, чтобы в будущем подписать с ними соглашение о свободной торговле.
Читайте полный текст интервью главы МИД Монголии >>
 
РоссияЕвразийский экономический союзМонголияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния