https://ria.ru/20210601/swift-1735027371.html

Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT

Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT - РИА Новости, 01.06.2021

Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК заявил, что не верит в отключение SWIFT в России. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T01:32

2021-06-01T01:32

2021-06-01T01:57

россия

жозеп боррель

ольга скоробогатова

swift

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

втб

андрей костин (банкир)

белоруссия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК заявил, что не верит в отключение SWIFT в России.Костин подчеркнул, что никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014, ни 2018, ни в 2021 году.По его мнению, такая мера в качестве удара США по банковскому сектору страны маловероятно, поскольку Вашингтон может задействовать другие инструменты. В частности, напомнил глава ВТБ, Штаты уже отключали российские финансовые организации от расчетов в долларах с введением вторичных ограничительных мер против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.В мае первый зампред Банка Росси Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк не прогнозирует рисков отключения страны от SWIFT. Тем не менее, добавил Скоробогатова, в случае реализации этого сценария, российский трафик можно будет спокойно перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе нередко публикуются сообщения, что Россию могут отключить от этой системы в рамках ограничительных мер Запада.Однако воплощение этой меры в реальность не так просто. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у интеграционного объединения нет компетенции на отключение России от системы.В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС. По последней информации, к ней уже подключились уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20210531/lavrov-1734928810.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/blinken-1731372132.html

россия

белоруссия

казахстан

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россия, жозеп боррель, ольга скоробогатова, swift, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), втб, андрей костин (банкир), белоруссия, казахстан, в мире, экономика