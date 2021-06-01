Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/swift-1735027371.html
Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT
Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT - РИА Новости, 01.06.2021
Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК заявил, что не верит в отключение SWIFT в России. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T01:32
2021-06-01T01:57
россия
жозеп боррель
ольга скоробогатова
swift
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
втб
андрей костин (банкир)
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582095573_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_67611189c9b6f05d88e28cf334de6a61.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК заявил, что не верит в отключение SWIFT в России.Костин подчеркнул, что никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014, ни 2018, ни в 2021 году.По его мнению, такая мера в качестве удара США по банковскому сектору страны маловероятно, поскольку Вашингтон может задействовать другие инструменты. В частности, напомнил глава ВТБ, Штаты уже отключали российские финансовые организации от расчетов в долларах с введением вторичных ограничительных мер против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.В мае первый зампред Банка Росси Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк не прогнозирует рисков отключения страны от SWIFT. Тем не менее, добавил Скоробогатова, в случае реализации этого сценария, российский трафик можно будет спокойно перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе нередко публикуются сообщения, что Россию могут отключить от этой системы в рамках ограничительных мер Запада.Однако воплощение этой меры в реальность не так просто. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у интеграционного объединения нет компетенции на отключение России от системы.В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС. По последней информации, к ней уже подключились уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20210531/lavrov-1734928810.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/blinken-1731372132.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582095573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f728d6732a58446d3fefd98afa97621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, ольга скоробогатова, swift, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), втб, андрей костин (банкир), белоруссия, казахстан, в мире, экономика

Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT

01:32 01.06.2021 (обновлено: 01:57 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК заявил, что не верит в отключение SWIFT в России.

"Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", — отметил банкир.

Костин подчеркнул, что никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014, ни 2018, ни в 2021 году.
По его мнению, такая мера в качестве удара США по банковскому сектору страны маловероятно, поскольку Вашингтон может задействовать другие инструменты. В частности, напомнил глава ВТБ, Штаты уже отключали российские финансовые организации от расчетов в долларах с введением вторичных ограничительных мер против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.

"Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев", — пояснил Костин.

В мае первый зампред Банка Росси Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк не прогнозирует рисков отключения страны от SWIFT. Тем не менее, добавил Скоробогатова, в случае реализации этого сценария, российский трафик можно будет спокойно перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
Лавров о перспективе отключения России от SWIFT
Вчера, 14:18
Лавров прокомментировал предложения об отключении России от SWIFT
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе нередко публикуются сообщения, что Россию могут отключить от этой системы в рамках ограничительных мер Запада.
Однако воплощение этой меры в реальность не так просто. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у интеграционного объединения нет компетенции на отключение России от системы.
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС. По последней информации, к ней уже подключились уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 09:37В мире
Блинкен прокомментировал вероятность отключения России от SWIFT
 
РоссияЖозеп БоррельОльга СкоробогатоваSWIFTЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБАндрей Костин (банкир)БелоруссияКазахстанВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Звезда "Игры престолов" не смотрел финал сериала, но идея ему нравится
02:10Диетолог рассказал, какую воду лучше пить
02:01Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"
01:32Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT
01:27Эксперты рассказали, где люди копят на квартиру всю жизнь
01:19Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину
01:16В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года
01:15Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников
01:14В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи
01:12Госдолг России достиг 19,7 триллиона рублей
01:04В Сети появилась третья часть записей "прослушки Медведчука"
01:03Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом
00:54Медведев оценил отношения с США перед встречей Путина и Байдена
00:51Медведев рассказал об отношении к протестующим
00:50Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным
00:46Медведев рассказал, что недавно обсуждал с Путиным ряд инициатив ЕР
00:45Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии
00:44Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов
00:43Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму
00:41Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации
Лента новостейМолния