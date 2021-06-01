Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT
01:32 01.06.2021 (обновлено: 01:57 01.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК заявил, что не верит в отключение SWIFT в России.
"Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", — отметил банкир.
Костин подчеркнул, что никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014, ни 2018, ни в 2021 году.
По его мнению, такая мера в качестве удара США по банковскому сектору страны маловероятно, поскольку Вашингтон может задействовать другие инструменты. В частности, напомнил глава ВТБ, Штаты уже отключали российские финансовые организации от расчетов в долларах с введением вторичных ограничительных мер против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.
"Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев", — пояснил Костин.
В мае первый зампред Банка Росси Ольга Скоробогатова заявила, что Центробанк не прогнозирует рисков отключения страны от SWIFT. Тем не менее, добавил Скоробогатова, в случае реализации этого сценария, российский трафик можно будет спокойно перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе нередко публикуются сообщения, что Россию могут отключить от этой системы в рамках ограничительных мер Запада.
Однако воплощение этой меры в реальность не так просто. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у интеграционного объединения нет компетенции на отключение России от системы.
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС. По последней информации, к ней уже подключились уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.