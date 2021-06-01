Умер вице-адмирал Сухачев, расследовавший гибель подлодки "Курск"
13:02 01.06.2021 (обновлено: 13:29 01.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Вице-адмирал Юрий Сухачев, участвовавший в расследовании причин гибели подлодки "Курск", умер на 76-м году жизни, сообщает Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
Он скончался 30 мая. Прощание пройдет 2 июня: в 11:30 — отпевание в Никольском Морском соборе, а в 14:00— похороны на участке ветеранов ВМФ на Серафимовском кладбище.
Сухачев родился в Ленинграде 28 апреля 1946 года. Его офицерская карьера началась в 1970 году со звания лейтенанта — командира группы БЧ-2 головного РПКСН проекта 667АУ. После увольнения в запас в 2003 году работал главным конструктором и руководителем направления работ в НПО "Аврора".
В 2000 году Сухачев в составе правительственной комиссии участвовал в расследовании причин гибели подлодки "Курск", в разработке проекта ее подъема и в самой операции по подъему.
Принимал участие в 29 испытательных и практических пусках первых ракет ВМФ Р-27У с разделяющимися головными частями, в более чем 100 пусках баллистических и крылатых ракет с подлодок, а также в ликвидации аварийных ситуаций с ракетными комплексами.
Атомная многоцелевая ракетная подлодка "Курск" затонула в 2000 году во время учений в Баренцевом море. На борту было 118 моряков-подводников, ни одному не удалось выжить. Эта трагедия считается крупнейшей в истории советского и российского послевоенного подводного флота.
12 августа 2020, 02:01Гибель атомной подводной лодки "Курск"