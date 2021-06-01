"Дальневосточные гектары" в Приамурье начали оформлять в собственность
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Первые жители Амурской области начали оформлять "дальневосточные гектары" в собственность, закончился пятилетний безвозмездный срок пользования землёй, сообщил губернатор Василий Орлов.
Как уточняет правительство региона, жители Приамурья, взявшие землю пять лет назад, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет, обязательное условие - освоение земли в соответствии с выбранным видом разрешённого использования и поданная декларация.
Пока оформить землю в собственность могут жители Архаринского района Приамурья, с 1 октября это станет возможным для получивших земельные участки и в остальных районах области.
"Оформлять "дальневосточные гектары" в собственность жители области начали с прошлого года. Пока такой возможностью воспользовались шесть человек. Двое из них стали официальными владельцами гектаров в этом году. С начала года на территории области взяли в безвозмездное пользование 215 "дальневосточных гектаров", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья добавил, что популярностью пользуются участки в Ивановском, Серышевском, Благовещенском, Свободненском районах, всего за время действия программы в регионе оформили более 7,6 тысячи бесплатных участков.
Для досрочного (ранее пяти лет) оформления "гектаров" в собственность необходимо, чтобы на участке был построен и уже оформлен в собственность жилой дом. Всего в Приамурье готовы предоставить по программе более 14 миллионов гектаров земли, преимущество это земли лесного фонда. Остальная территория области недоступна для программы – это земли Минобороны, Роснедр, занятые заповедниками и заказниками.
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Сейчас в Приамурье осваиваются 3,5 тысячи гектаров земли, в 2020 году оформили 848 дальневосточных гектаров. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на "дальневосточном гектаре": масштабное выращивание клубники в Свободненском районе, размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта "Шамбала", на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха "Стривер". Также в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. Амурчанин в Тамбовском районе разводит соколов и ястребов, в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных, в Архаринском районе владельцы гектаров возрождают село Татакан.
Основная деятельности на полученных участках – сельхозиспользование – более 60%. Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома.