Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/sobstvennost-1735082679.html
"Дальневосточные гектары" в Приамурье начали оформлять в собственность
"Дальневосточные гектары" в Приамурье начали оформлять в собственность - РИА Новости, 01.06.2021
"Дальневосточные гектары" в Приамурье начали оформлять в собственность
Первые жители Амурской области начали оформлять "дальневосточные гектары" в собственность, закончился пятилетний безвозмездный срок пользования землёй, сообщил... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:25
2021-06-01T13:25
василий орлов (губернатор)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
амурская область
архаринский район
тамбовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad374c98ab776c78d216cf3c9ffc041d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Первые жители Амурской области начали оформлять "дальневосточные гектары" в собственность, закончился пятилетний безвозмездный срок пользования землёй, сообщил губернатор Василий Орлов.Как уточняет правительство региона, жители Приамурья, взявшие землю пять лет назад, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет, обязательное условие - освоение земли в соответствии с выбранным видом разрешённого использования и поданная декларация.Пока оформить землю в собственность могут жители Архаринского района Приамурья, с 1 октября это станет возможным для получивших земельные участки и в остальных районах области."Оформлять "дальневосточные гектары" в собственность жители области начали с прошлого года. Пока такой возможностью воспользовались шесть человек. Двое из них стали официальными владельцами гектаров в этом году. С начала года на территории области взяли в безвозмездное пользование 215 "дальневосточных гектаров", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Глава Приамурья добавил, что популярностью пользуются участки в Ивановском, Серышевском, Благовещенском, Свободненском районах, всего за время действия программы в регионе оформили более 7,6 тысячи бесплатных участков.Для досрочного (ранее пяти лет) оформления "гектаров" в собственность необходимо, чтобы на участке был построен и уже оформлен в собственность жилой дом. Всего в Приамурье готовы предоставить по программе более 14 миллионов гектаров земли, преимущество это земли лесного фонда. Остальная территория области недоступна для программы – это земли Минобороны, Роснедр, занятые заповедниками и заказниками.Сейчас в Приамурье осваиваются 3,5 тысячи гектаров земли, в 2020 году оформили 848 дальневосточных гектаров. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на "дальневосточном гектаре": масштабное выращивание клубники в Свободненском районе, размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта "Шамбала", на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха "Стривер". Также в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. Амурчанин в Тамбовском районе разводит соколов и ястребов, в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных, в Архаринском районе владельцы гектаров возрождают село Татакан.Основная деятельности на полученных участках – сельхозиспользование – более 60%. Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома.
https://ria.ru/20210510/zhile-1731629799.html
https://ria.ru/20210524/mediki-1733641014.html
https://ria.ru/20210421/pozhar-1729223430.html
амурская область
архаринский район
тамбовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_983d41f02ac8fb4e334ae67a5e493771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов (губернатор), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), амурская область, архаринский район, тамбовский район

"Дальневосточные гектары" в Приамурье начали оформлять в собственность

13:25 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Первые жители Амурской области начали оформлять "дальневосточные гектары" в собственность, закончился пятилетний безвозмездный срок пользования землёй, сообщил губернатор Василий Орлов.
Как уточняет правительство региона, жители Приамурья, взявшие землю пять лет назад, могут оформить участок в собственность или в аренду на срок до 49 лет, обязательное условие - освоение земли в соответствии с выбранным видом разрешённого использования и поданная декларация.
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 08:43
В Амурской области рассказали о планах по вводу жилья
Пока оформить землю в собственность могут жители Архаринского района Приамурья, с 1 октября это станет возможным для получивших земельные участки и в остальных районах области.
"Оформлять "дальневосточные гектары" в собственность жители области начали с прошлого года. Пока такой возможностью воспользовались шесть человек. Двое из них стали официальными владельцами гектаров в этом году. С начала года на территории области взяли в безвозмездное пользование 215 "дальневосточных гектаров", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 13:42
Медикам на севере Амурской области пообещали дополнительную поддержку
Глава Приамурья добавил, что популярностью пользуются участки в Ивановском, Серышевском, Благовещенском, Свободненском районах, всего за время действия программы в регионе оформили более 7,6 тысячи бесплатных участков.
Для досрочного (ранее пяти лет) оформления "гектаров" в собственность необходимо, чтобы на участке был построен и уже оформлен в собственность жилой дом. Всего в Приамурье готовы предоставить по программе более 14 миллионов гектаров земли, преимущество это земли лесного фонда. Остальная территория области недоступна для программы – это земли Минобороны, Роснедр, занятые заповедниками и заказниками.
Сотрудник МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 11:25
В Амурской области загорелись шесть домов
Сейчас в Приамурье осваиваются 3,5 тысячи гектаров земли, в 2020 году оформили 848 дальневосточных гектаров. На безвозмездно полученных землях владельцы занимаются фермерским хозяйством, строят дома, развивают туризм. Наиболее известные примеры удачной реализации своих планов на "дальневосточном гектаре": масштабное выращивание клубники в Свободненском районе, размещение на берегах Нижне-Бурейского водохранилища туристического объекта "Шамбала", на границе Свободненского и Шимановского районов – базы отдыха "Стривер". Также в Магдагачинском районе построен завод по производству древесного угля. Амурчанин в Тамбовском районе разводит соколов и ястребов, в Серышевском районе построена ферма, на которой местные жители разводят лошадей и других животных, в Архаринском районе владельцы гектаров возрождают село Татакан.
Основная деятельности на полученных участках – сельхозиспользование – более 60%. Около 10% выбирают участки под строительство жилого дома.
 
Василий Орлов (губернатор)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Амурская областьАрхаринский районТамбовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния