https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html

"Штрафы с меня сняли": как нарушители обманывают ГИБДД

Убийцы-невидимки: кто нарушает ПДД и не платит штрафы

"Штрафы с меня сняли": как нарушители обманывают ГИБДД

РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:00

2021-06-01T08:00

2021-06-01T17:59

штрафы

эдвард бил (блогер)

антон шапарин

россия

ярослав нилов

авто

госдума рф

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603794026_0:141:2168:1361_1920x0_80_0_0_118f7ba06be5d283b2a7a84b543a6e4f.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Святослав Петров. Чтобы не платить штрафы, автомобилисты пользуются лазейками в законе: снимают транспортные средства с учета ГИБДД, регистрируют на фирмы-однодневки и ездят с поддельными договорами купли-продажи. То, что за машины-невидимки редко наказывают, оборачивается серьезными ДТП. По мнению экспертов, тут нужно применять уголовный кодекс. Впрочем, сейчас даже выявить нарушителя очень сложно. "Так половина Москвы ездила"Еще несколько лет назад менеджер крупной компании Борис Коровин (имя изменено) снял личный автомобиль с регистрационного учета ГИБДД. И продолжает ездить. Штрафы теперь ему не приходят, хотя скорость он превышает. "Двигаться медленно на моей машине сложно, — оправдывается он. — Это Infinity мощностью 400 лошадиных сил. Немного надавил на педаль газа — уже вышел за допустимые в городе лимиты. Если бы я платил за все нарушения скоростного режима, давно разорился бы. Да и транспортного налога с тех пор нет — это 60 тысяч в год".Сначала Борис, как и полагается, зарегистрировал авто на себя. После заключил фиктивный договор купли-продажи со знакомым. В ГИБДД заявил, что машину продал, а госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства якобы принесет новый владелец. В результате автомобиль оказался по сути бесхозным: его нет в базах ГИБДД и департамента транспорта Москвы. За управление незарегистрированным автомобилем с водителя берут 800 рублей. При повторном нарушении в течение года — до пяти тысяч рублей или лишение прав на три месяца (ст. 12.1 КоАП). Обычно на первый раз судьи ограничиваются штрафом. По словам Бориса, за три года до лишения прав у него так и не дошло. Остановившим его сотрудникам он демонстрирует старое СТС. Инспекторы чаще всего не проверяют, действителен ли документ. "Обычная практика" Автовладельцы прибегают и к другим способам ухода от ответственности, выявить которые уже сложнее. Чтобы не платить штрафы и налоги, регистрируют транспортные средства на так называемые фирмы-однодневки. Когда накапливается много штрафов, компанию ликвидируют, а активы передают другой, заранее созданной организации. Постановления о нарушениях по наследству не переходят. Бизнесмен уверяет, что у инспекторов нет ни полномочий, ни технической возможности проверить, существует ли еще фирма, на которую зарегистрирован автомобиль. В ГИБДД уточняют, что могут узнать это "при обращении к централизованным оперативно-справочным и разыскным учетам ОВД либо к банкам данных налоговой службы". Тогда учет могут приостановить. В каких случаях делают такие запросы, в ведомстве не уточнили. А водителю грозит лишь штраф за то, что нет страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП), — 800 рублей. Адвокат Андрей Егоров отмечает, что это типичная дыра в законе. "Ликвидацию компании выявляют на стадии исполнительного производства. В итоге его прекращают. То есть о том, что выписывать штраф некому, государство узнает в последний момент. Нарушитель ПДД уходит от ответственности". Для наказания лихачей требуется работа по каждому отдельному случаю, уверен депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.Номер с десяткойНекоторые автомобилисты ездят и вовсе без номеров. За это полагается штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП). Инспекторов вводят в заблуждение: говорят, что купили машину на днях. Без номеров можно управлять транспортным средством в течение десяти дней после приобретения или таможенного оформления. Если есть договор купли-продажи, штрафовать не за что. Однако общаться с дорожными полицейскими приходится часто. Машина без номеров — веский повод для проверки. Еще один вариант — регистрация в соседних государствах. По данным ГИБДД, в этом году по ч. 1 ст. 12.1 КоАП ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке") выявили 102,1 тысячи правонарушений, 12,2 тысячи автомобилистов привлекли к ответственности за повторное нарушение. В ведомстве подчеркивают, что регулярно организуют рейды по выявлению водителей, которые ездят со снятыми с учета номерами или вовсе без них. Призрачный Бил О проблеме неэффективного контроля злостных нарушителей ПДД вспоминают практически после каждого резонансного ДТП. В последний раз об этом задумались из-за серьезной аварии с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль). На высокой скорости он ехал на спортивной Audi RS6 по центру Москвы. Не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадала Мария Артемова — она попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Как выяснилось позже, блогер несколько месяцев катался на снятом с госучета автомобиле и за это время по меньшей мере 560 раз превысил скорость. За ДТП с потерпевшим на Била завели уголовное дело. За незарегистрированную машину ему грозит только штраф. После аварии, по данным СМИ, ГИБДД приступила к массовым проверкам регистрации автомобилей. В розыск объявили полторы тысячи машин-призраков, задержали около 600. В Госдуме тогда предложили наказывать за недействительные номера исправительными работами. По мнению автора инициативы, депутата Госдумы Ярослава Нилова, штрафами нарушителей ПДД не остановить.Ловить некомуПо словам руководителя компании-производителя дорожных камер "Астралаб" Сергея Ласкина, камеры только в Москве регистрируют сотни автомобилей, за которыми числится по 300 и более штрафов.Современное ПО позволяет инспекторам отслеживать на дорогах разные нарушения и оперативно передавать информацию патрулям и на посты ГИБДД. Отсутствие регистрации — не исключение. Но одних камер недостаточно, уверен координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что проблема упирается в кадровый голод в ГИБДД."На дорогах мало инспекторов, а те, что есть, зачастую берут взятки, — рассуждает он. — Камеры повсюду, нарушители как на ладони, однако ловить их некому".Собеседник убежден, что езду на снятых с учета машинах следует приравнять к подделке государственных документов, то есть к уголовной статье. Ужесточение наказания, по его мнению, "умерит прыть нарушителей".Мертвые и детиПостепенно законодатели закрывают лазейки для автомобилистов-призраков. Так, еще два года назад можно было зарегистрировать машину на ребенка до 16 лет. Тогда все штрафы автоматически списывались, поскольку дети не несут административной ответственности за нарушение ПДД. Первого января 2020-го в силу вступил новый закон о регистрации транспортных средств. Дети до 16 лет по-прежнему могут быть собственниками, но автомобиль оформляют на родителя или опекуна.Кроме того, инспекторы активно борются с теми, кто пользуется автомобилями, зарегистрированными на умерших. Выписать штраф автоматически в этой ситуации невозможно. Только за 2020-й в ходе специальных рейдов сотрудники ГИБДД выявили около 700 тысяч таких транспортных средств и приостановили их учет.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730741839.html

https://ria.ru/20210315/dtp-1600994470.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, эдвард бил (блогер), антон шапарин, россия, ярослав нилов, авто, госдума рф, москва, общество