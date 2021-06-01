https://ria.ru/20210601/shoygu-1735099677.html
Шойгу рассказал об обновлении арсенала космических войск
Шойгу рассказал об обновлении арсенала космических войск - РИА Новости, 01.06.2021
Шойгу рассказал об обновлении арсенала космических войск
Более 500 единиц военной техники передано в Космические войска и войска ПВО-ПРО за последние пять лет, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:42
2021-06-01T14:42
2021-06-01T14:42
россия
воздушно-космические силы россии
сергей шойгу
армия
безопасность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 500 единиц военной техники передано в Космические войска и войска ПВО-ПРО за последние пять лет, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу."За последние пять лет в Космические войска и войска ПВО-ПРО поступило 536 единиц вооружения и техники", - сказал министр.По словам Шойгу, в январе-феврале была проведена оценка системы материально-технического обеспечения Космических войск РФ и войск ПВО-ПРО."Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе-феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований", - уточнил генерал армии.По его словам, особое внимание в ходе инспекции уделялось условиям службы и быта военнослужащих ВКС и членов их семей. Проверка показала, что "действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи".Глава военного ведомства добавил, что в космических войсках и войсках ПВО-ПРО ежегодно обслуживается и ремонтируется свыше 3,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.Он добавил, что в указанных войсках построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения, личный состав полностью обеспечен обмундированием, питанием и предметами быта.
https://ria.ru/20210601/voyska-1734900748.html
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россия, воздушно-космические силы россии, сергей шойгу, армия, безопасность
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Более 500 единиц военной техники передано в Космические войска и войска ПВО-ПРО за последние пять лет, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу
.
"За последние пять лет в Космические войска и войска ПВО-ПРО поступило 536 единиц вооружения и техники", - сказал министр.
По словам Шойгу, в январе-феврале была проведена оценка системы материально-технического обеспечения Космических войск РФ
и войск ПВО-ПРО.
"Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе-феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований", - уточнил генерал армии.
По его словам, особое внимание в ходе инспекции уделялось условиям службы и быта военнослужащих ВКС
и членов их семей. Проверка показала, что "действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи".
Глава военного ведомства добавил, что в космических войсках и войсках ПВО-ПРО ежегодно обслуживается и ремонтируется свыше 3,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.
Он добавил, что в указанных войсках построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения, личный состав полностью обеспечен обмундированием, питанием и предметами быта.