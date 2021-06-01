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В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии
В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии - РИА Новости, 01.06.2021
В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии
НАТО занимает единую позицию по инциденту с самолетом в Белоруссии и поддерживает санкции, объявленные ЕС, сообщил на пресс-конференции по итогам виртуальной... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:50
2021-06-01T18:10
ryanair
евросовет
евросоюз
латвия
минск
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. НАТО занимает единую позицию по инциденту с самолетом в Белоруссии и поддерживает санкции, объявленные ЕС, сообщил на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав МИД альянса генеральный секретарь Йенс Столтенберг."Североатлантический совет согласовал сильное заявление, решительно осудив принудительную посадку пассажирского рейса, который направлялся из столицы одного государства НАТО - Афин в столицу другого – Вильнюс", - сказал Столтенберг.Он подчеркнул, что союзники выступили с призывом к проведению расследования этого инцидента, "который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека"."Страны НАТО также четко заявили, что белорусский журналист и его спутница, арестованные после принудительной посадки самолета, должны быть освобождены", - добавил генсек альянса.Он также подчеркнул поддержку санкций против Белоруссии, о которых было объявлено Евросоюзом после инцидента в Минске."Я приветствую, что страны НАТО применяют санкции и меры, согласованные, в частности, Европейским союзом", - сказал Столтенберг.Газета Washington Post сообщила ранее, что Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.На прошлой неделе Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".Позже генеральный секретарь НАТО объявил о решении ограничить доступ белорусских дипломатов в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html
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ryanair, евросовет, евросоюз, латвия, минск, белоруссия, йенс столтенберг, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta

В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии

17:50 01.06.2021 (обновлено: 18:10 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. НАТО занимает единую позицию по инциденту с самолетом в Белоруссии и поддерживает санкции, объявленные ЕС, сообщил на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав МИД альянса генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
"Североатлантический совет согласовал сильное заявление, решительно осудив принудительную посадку пассажирского рейса, который направлялся из столицы одного государства НАТО - Афин в столицу другого – Вильнюс", - сказал Столтенберг.
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Он подчеркнул, что союзники выступили с призывом к проведению расследования этого инцидента, "который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека".
"Страны НАТО также четко заявили, что белорусский журналист и его спутница, арестованные после принудительной посадки самолета, должны быть освобождены", - добавил генсек альянса.
Он также подчеркнул поддержку санкций против Белоруссии, о которых было объявлено Евросоюзом после инцидента в Минске.
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"Я приветствую, что страны НАТО применяют санкции и меры, согласованные, в частности, Европейским союзом", - сказал Столтенберг.
Газета Washington Post сообщила ранее, что Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.
На прошлой неделе Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".
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Позже генеральный секретарь НАТО объявил о решении ограничить доступ белорусских дипломатов в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
 
RyanairЕвросоветЕвросоюзЛатвияМинскБелоруссияЙенс СтолтенбергВ миреЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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