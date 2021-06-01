https://ria.ru/20210601/sanktsii-1735139890.html

В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии

В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии - РИА Новости, 01.06.2021

В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии

НАТО занимает единую позицию по инциденту с самолетом в Белоруссии и поддерживает санкции, объявленные ЕС, сообщил на пресс-конференции по итогам виртуальной... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:50

2021-06-01T17:50

2021-06-01T18:10

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латвия

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БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. НАТО занимает единую позицию по инциденту с самолетом в Белоруссии и поддерживает санкции, объявленные ЕС, сообщил на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав МИД альянса генеральный секретарь Йенс Столтенберг."Североатлантический совет согласовал сильное заявление, решительно осудив принудительную посадку пассажирского рейса, который направлялся из столицы одного государства НАТО - Афин в столицу другого – Вильнюс", - сказал Столтенберг.Он подчеркнул, что союзники выступили с призывом к проведению расследования этого инцидента, "который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека"."Страны НАТО также четко заявили, что белорусский журналист и его спутница, арестованные после принудительной посадки самолета, должны быть освобождены", - добавил генсек альянса.Он также подчеркнул поддержку санкций против Белоруссии, о которых было объявлено Евросоюзом после инцидента в Минске."Я приветствую, что страны НАТО применяют санкции и меры, согласованные, в частности, Европейским союзом", - сказал Столтенберг.Газета Washington Post сообщила ранее, что Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось бы о "практических действиях" в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.На прошлой неделе Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".Позже генеральный секретарь НАТО объявил о решении ограничить доступ белорусских дипломатов в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

латвия

минск

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ryanair, евросовет, евросоюз, латвия, минск, белоруссия, йенс столтенберг, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta