В НАТО поддержали санкции Евросоюза против Белоруссии
17:50 01.06.2021 (обновлено: 18:10 01.06.2021)
БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости. НАТО занимает единую позицию по инциденту с самолетом в Белоруссии и поддерживает санкции, объявленные ЕС, сообщил на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав МИД альянса генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
"Североатлантический совет согласовал сильное заявление, решительно осудив принудительную посадку пассажирского рейса, который направлялся из столицы одного государства НАТО - Афин в столицу другого – Вильнюс", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что союзники выступили с призывом к проведению расследования этого инцидента, "который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека".
"Страны НАТО также четко заявили, что белорусский журналист и его спутница, арестованные после принудительной посадки самолета, должны быть освобождены", - добавил генсек альянса.
Он также подчеркнул поддержку санкций против Белоруссии, о которых было объявлено Евросоюзом после инцидента в Минске.
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"Я приветствую, что страны НАТО применяют санкции и меры, согласованные, в частности, Европейским союзом", - сказал Столтенберг.
На прошлой неделе Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. Союзники также подтвердили поддержку решений Евросовета по Белоруссии и выразили солидарность с Латвией "в связи с необоснованной высылкой дипломатов".
Позже генеральный секретарь НАТО объявил о решении ограничить доступ белорусских дипломатов в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.