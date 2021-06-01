МИД Польши отреагировал на снятие Пивоварова с самолета LOT в Пулково
13:04 01.06.2021 (обновлено: 16:33 01.06.2021)
© AP Photo / Alik KepliczСамолеты авиакомпании LOT в аэропорту Варшавы
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. Польские власти изучают ситуацию со снятием бывшего директора движения "Открытая Россия"* Андрея Пивоварова с самолета авиакомпании LOT в аэропорту Санкт-Петербурга, заявил заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач в эфире Польского телевидения.
Пивоварова накануне вечером задержали в Пулково при вылете в Варшаву. Сам он заявил, что его сняли с борта, когда тот уже выехал на взлетную полосу. Позже стало известно, что против Пивоварова возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией.
"Сейчас мы анализируем данные, которые мы получаем от LOT, а также от Управления гражданской авиации. Мы вместе будем анализировать, что там произошло, в том числе в контексте международного права и воздушного права. На основании этого анализа мы будем принимать конкретные решения", — сказал Пшидач.
Если выяснится, что были нарушены какие-то нормы, польские власти потребуют объяснений, в том числе и по дипломатическим каналам, добавил замминистра.
По его словам, официальная Варшава готова усмотреть в действиях России признаки провокации.
"Следует ожидать, зная деятельность нашего российского соседа, что это носило характер провокации. Можно себе представить, что если бы были планы задержания российского оппозиционера, то это можно было сделать иначе", — сказал замминистра.
При этом Пшидач согласился с тем, что ситуация с Пивоваровым не похожа на недавнюю посадку самолета Ryanair в Минске, где задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.