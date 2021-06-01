https://ria.ru/20210601/rybalka-1735115183.html

Многодетная мать позвала Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой

Многодетная мать позвала Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой - РИА Новости, 01.06.2021

Многодетная мать позвала Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой

Многодетная мать Ольга Коблова из города Волжский Волгоградской области рассказала РИА Новости, что собирается накормить Владимира Путина ухой из рыбы, которую... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:04

2021-06-01T16:04

2021-06-01T16:40

россия

владимир путин

волгоградская область

волжский

общество

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ВОЛГОГРАД, 1 июн — РИА Новости. Многодетная мать Ольга Коблова из города Волжский Волгоградской области рассказала РИА Новости, что собирается накормить Владимира Путина ухой из рыбы, которую вместе с ним поймает.Сегодня российский лидер провел онлайн-встречу с награжденными орденом "Родительская слава" семьями, среди которых были Кобловы. В ходе беседы они предложили президенту приехать на Волгу.Женщина объяснила РИА Новости, что какого-то особенного рецепта супа у нее нет.У супругов Владимира и Ольги Кобловых восемь детей. Старший сын после службы в армии учится в местном медико-экологическом техникуме, а старшая дочь — на втором курсе института иностранных языков Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Еще четверо — школьники, а две младших дочки — дошкольницы. У многодетной матери свое ИП, она торгует продовольственными товарами, а ее муж работает слесарем. Супруги прилагают максимум усилий для всестороннего развития своих детей. Их приучают к здоровому образу жизни, спорту и музыке.

https://ria.ru/20210601/nagruzka-1735105349.html

россия

волгоградская область

волжский

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россия, владимир путин, волгоградская область, волжский, общество