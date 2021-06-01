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Многодетная мать позвала Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой
Многодетная мать позвала Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой - РИА Новости, 01.06.2021
Многодетная мать позвала Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой
Многодетная мать Ольга Коблова из города Волжский Волгоградской области рассказала РИА Новости, что собирается накормить Владимира Путина ухой из рыбы, которую... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:04
2021-06-01T16:40
россия
владимир путин
волгоградская область
волжский
общество
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ВОЛГОГРАД, 1 июн — РИА Новости. Многодетная мать Ольга Коблова из города Волжский Волгоградской области рассказала РИА Новости, что собирается накормить Владимира Путина ухой из рыбы, которую вместе с ним поймает.Сегодня российский лидер провел онлайн-встречу с награжденными орденом "Родительская слава" семьями, среди которых были Кобловы. В ходе беседы они предложили президенту приехать на Волгу.Женщина объяснила РИА Новости, что какого-то особенного рецепта супа у нее нет.У супругов Владимира и Ольги Кобловых восемь детей. Старший сын после службы в армии учится в местном медико-экологическом техникуме, а старшая дочь — на втором курсе института иностранных языков Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Еще четверо — школьники, а две младших дочки — дошкольницы. У многодетной матери свое ИП, она торгует продовольственными товарами, а ее муж работает слесарем. Супруги прилагают максимум усилий для всестороннего развития своих детей. Их приучают к здоровому образу жизни, спорту и музыке.
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россия, владимир путин, волгоградская область, волжский, общество

Многодетная мать позвала Путина на рыбалку и пообещала накормить ухой

16:04 01.06.2021 (обновлено: 16:40 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награждёнными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ВОЛГОГРАД, 1 июн — РИА Новости. Многодетная мать Ольга Коблова из города Волжский Волгоградской области рассказала РИА Новости, что собирается накормить Владимира Путина ухой из рыбы, которую вместе с ним поймает.
Сегодня российский лидер провел онлайн-встречу с награжденными орденом "Родительская слава" семьями, среди которых были Кобловы. В ходе беседы они предложили президенту приехать на Волгу.
Женщина объяснила РИА Новости, что какого-то особенного рецепта супа у нее нет.
"Каждый раз варю разную. Сварим из того, что поймаем с Владимиром Владимировичем. Мы же его пригласили на рыбалку. Если поедем, то наловим", — заявила она РИА Новости.
У супругов Владимира и Ольги Кобловых восемь детей. Старший сын после службы в армии учится в местном медико-экологическом техникуме, а старшая дочь — на втором курсе института иностранных языков Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Еще четверо — школьники, а две младших дочки — дошкольницы.
У многодетной матери свое ИП, она торгует продовольственными товарами, а ее муж работает слесарем. Супруги прилагают максимум усилий для всестороннего развития своих детей. Их приучают к здоровому образу жизни, спорту и музыке.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
15:15
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РоссияВладимир ПутинВолгоградская областьВолжскийОбщество
 
 
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