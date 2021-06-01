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На западе Москвы на ребенка упали футбольные ворота
На западе Москвы на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 01.06.2021
На западе Москвы на ребенка упали футбольные ворота
Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на западе Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры столицы. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:51
2021-06-01T19:51
2021-06-01T19:51
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на западе Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры столицы.По его словам, прокуратура Москвы организовала проверку по факту инцидента, ее проводит Кунцевская межрайонная прокуратура."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки. По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подытожили в пресс-службе.
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москва, происшествия