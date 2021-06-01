https://ria.ru/20210601/rebenok-1735159255.html

На западе Москвы на ребенка упали футбольные ворота

На западе Москвы на ребенка упали футбольные ворота - РИА Новости, 01.06.2021

На западе Москвы на ребенка упали футбольные ворота

Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на западе Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры столицы. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:51

2021-06-01T19:51

2021-06-01T19:51

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/142675/23/1426752382_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_beb872413e55492bded46bfbf3cb3339.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Футбольные ворота упали на шестилетнего мальчика на западе Москвы, ребенок госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры столицы.По его словам, прокуратура Москвы организовала проверку по факту инцидента, ее проводит Кунцевская межрайонная прокуратура."В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки. По результатам поверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210430/kolodets-1730665777.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия