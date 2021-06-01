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Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго

Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго - РИА Новости, 01.06.2021

Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго

Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату, сообщил РИА Новости специальный представитель президента по вопросам изменения... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:36

2021-06-01T09:36

2021-06-01T17:55

россия

климат

дональд трамп

джо байден

владимир путин

глазго (город)

оон

сша

экология

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату, сообщил РИА Новости специальный представитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.Как стало известно ранее, мероприятие будет проходить под эгидой ООН в Глазго с 1 по 12 ноября. В 2020 году его отменили из-за коронавируса.Парижское соглашение — первый глобальный климатический документ, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года и определяющий мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Полный отказ от ископаемого топлива не предполагается, но все стороны договорились принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям на планете. Кроме того, должна вырасти доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.Читайте полный текст интервью Руслана Эдельгериева >>

https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html

россия

глазго (город)

сша

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россия, климат, дональд трамп, джо байден, владимир путин, глазго (город), оон, сша, экология