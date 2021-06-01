Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго
09:36 01.06.2021 (обновлено: 17:55 01.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам российского конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату, сообщил РИА Новости специальный представитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
"Поедет он либо не поедет, будет решать, конечно, он сам лично. Как минимум, будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень. Эта конференция будет довольно скандальная по своему накалу. В Глазго будет финальная стадия согласования шестой статьи Парижского соглашения. Она наконец будет принята или не принята", — сказал Эдельгериев.
Парижское соглашение — первый глобальный климатический документ, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года и определяющий мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Полный отказ от ископаемого топлива не предполагается, но все стороны договорились принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям на планете. Кроме того, должна вырасти доля возобновляемых источников энергии.
При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.