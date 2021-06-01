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Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго
Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго - РИА Новости, 01.06.2021
Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго
Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату, сообщил РИА Новости специальный представитель президента по вопросам изменения... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:36
2021-06-01T17:55
россия
климат
дональд трамп
джо байден
владимир путин
глазго (город)
оон
сша
экология
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату, сообщил РИА Новости специальный представитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.Как стало известно ранее, мероприятие будет проходить под эгидой ООН в Глазго с 1 по 12 ноября. В 2020 году его отменили из-за коронавируса.Парижское соглашение — первый глобальный климатический документ, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года и определяющий мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Полный отказ от ископаемого топлива не предполагается, но все стороны договорились принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям на планете. Кроме того, должна вырасти доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.Читайте полный текст интервью Руслана Эдельгериева &gt;&gt;
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россия, климат, дональд трамп, джо байден, владимир путин, глазго (город), оон, сша, экология

Путина пригласили на международные переговоры по климату в Глазго

09:36 01.06.2021 (обновлено: 17:55 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам российского конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике"
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам российского конгресса Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату, сообщил РИА Новости специальный представитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
Как стало известно ранее, мероприятие будет проходить под эгидой ООН в Глазго с 1 по 12 ноября. В 2020 году его отменили из-за коронавируса.

"Поедет он либо не поедет, будет решать, конечно, он сам лично. Как минимум, будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень. Эта конференция будет довольно скандальная по своему накалу. В Глазго будет финальная стадия согласования шестой статьи Парижского соглашения. Она наконец будет принята или не принята", — сказал Эдельгериев.

Парижское соглашение — первый глобальный климатический документ, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года и определяющий мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Полный отказ от ископаемого топлива не предполагается, но все стороны договорились принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям на планете. Кроме того, должна вырасти доля возобновляемых источников энергии.
При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.
Читайте полный текст интервью Руслана Эдельгериева >>
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