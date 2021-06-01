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ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем
ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем - РИА Новости, 01.06.2021
ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики попросила Белоруссию о возможности провести следственные действия с Романом Протасевичем,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:29
2021-06-01T19:53
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики попросила Белоруссию о возможности провести следственные действия с Романом Протасевичем, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.Уголовное дело против задержанного в Минске блогера в ЛНР открыли в минувший четверг. Как заявляла тогда Семенова, Генпрокуратура расследует факты участия Протасевича, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР, белорусу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.По ее словам, власти самопровозглашенной республики, со своей стороны, готовы предоставить Минску любую информацию, "касающуюся преступлений Протасевича" в Донбассе.По данным следствия, летом 2014 года молодой человек добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и по зиму 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны."В настоящий момент перед следователями генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие", — заключила Семенова.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово".
https://ria.ru/20210527/golovchenko-1734501768.html
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донбасс
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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО
Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем

15:29 01.06.2021 (обновлено: 19:53 01.06.2021)
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© REUTERS / Stringer
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ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики попросила Белоруссию о возможности провести следственные действия с Романом Протасевичем, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Уголовное дело против задержанного в Минске блогера в ЛНР открыли в минувший четверг. Как заявляла тогда Семенова, Генпрокуратура расследует факты участия Протасевича, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР, белорусу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", — сообщила представитель ведомства.

По ее словам, власти самопровозглашенной республики, со своей стороны, готовы предоставить Минску любую информацию, "касающуюся преступлений Протасевича" в Донбассе.
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По данным следствия, летом 2014 года молодой человек добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и по зиму 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.
"В настоящий момент перед следователями генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие", — заключила Семенова.
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Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.
Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово".
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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