ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем
15:29 01.06.2021 (обновлено: 19:53 01.06.2021)
ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики попросила Белоруссию о возможности провести следственные действия с Романом Протасевичем, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Уголовное дело против задержанного в Минске блогера в ЛНР открыли в минувший четверг. Как заявляла тогда Семенова, Генпрокуратура расследует факты участия Протасевича, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР, белорусу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР", — сообщила представитель ведомства.
По ее словам, власти самопровозглашенной республики, со своей стороны, готовы предоставить Минску любую информацию, "касающуюся преступлений Протасевича" в Донбассе.
По данным следствия, летом 2014 года молодой человек добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и по зиму 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.
"В настоящий момент перед следователями генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие", — заключила Семенова.
Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово".