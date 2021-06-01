https://ria.ru/20210601/protasevich-1735107981.html

ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем

ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем - РИА Новости, 01.06.2021

ЛНР запросила у Минска следственный эксперимент с Протасевичем

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики попросила Белоруссию о возможности провести следственные действия с Романом Протасевичем,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:29

2021-06-01T15:29

2021-06-01T19:53

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 1 июн — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики попросила Белоруссию о возможности провести следственные действия с Романом Протасевичем, сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.Уголовное дело против задержанного в Минске блогера в ЛНР открыли в минувший четверг. Как заявляла тогда Семенова, Генпрокуратура расследует факты участия Протасевича, воевавшего в Донбассе на стороне Киева, в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР, белорусу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.По ее словам, власти самопровозглашенной республики, со своей стороны, готовы предоставить Минску любую информацию, "касающуюся преступлений Протасевича" в Донбассе.По данным следствия, летом 2014 года молодой человек добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и по зиму 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны."В настоящий момент перед следователями генеральной прокуратуры ЛНР стоит задача выяснить, в каких конкретно боевых действиях против мирных жителей Донбасса подозреваемый Протасевич принимал непосредственное участие", — заключила Семенова.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Как заявлял впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко, Протасевич "убивал людей в братской Украине". В свою очередь, основатель "Азова" Андрей Билецкий подтвердил, что белорусский гражданин действительно находился вместе с батальоном в Широкино, но, по его словам, оружием Протасевича "был не автомат, а слово".

https://ria.ru/20210527/golovchenko-1734501768.html

https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html

https://ria.ru/20210530/protasevich-1734787929.html

донбасс

луганская народная республика

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2021

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Первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Опубликовано первое видео c Романом Протасевичем из СИЗО Он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания об организации протестов. 2021-06-01T15:29 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире