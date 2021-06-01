https://ria.ru/20210601/prigovor-1735055024.html

В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей двух детей на морозе

В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей двух детей на морозе - РИА Новости, 01.06.2021

В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей двух детей на морозе

Алексеевский районный суд Татарстана приговорил 22-летнюю местную жительницу, по вине которой двое малолетних детей получили обморожение в январе этого года, к... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:06

2021-06-01T11:06

2021-06-01T11:06

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Алексеевский районный суд Татарстана приговорил 22-летнюю местную жительницу, по вине которой двое малолетних детей получили обморожение в январе этого года, к двум годам двум месяцам колонии общего режима, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.По версии следствия, в ночь на 13 января обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принесла годовалого сына в легкой одежде в неотапливаемое помещение сарая и положила на землю. Туда же она привела четырехлетнюю дочь. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Через некоторое время женщина отвела дочь в дом и легла с ней спать, а сына оставила в сарае. Утром мальчика обнаружила пришедшая с работы бабушка ребенка. В результате мальчик получил общее переохлаждение и тяжкий вред здоровью, девочка получила обморожение правой кисти. Матери было предъявлено обвинение по статям "покушение на убийство малолетнего" и "оставление в опасности"."Алексеевский районный суд Республики Татарстан вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы… Суд приговорил ее к двум годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал Галиев журналистам.При этом он уточнил, что действия подсудимой были переквалифицированы судом на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" и "неисполнение родительских обязанностей". Квалификацию действий женщины по статье "оставление в опасности" суд посчитал излишней.Свою вину подсудимая признала, но уверяла, что не собиралась убивать детей. Женщину лишили родительских прав, но она собирается обжаловать это решение в суде. Сейчас дети находятся в приюте в Казани. Бабушку ребят в свое время также лишили родительских прав.

https://ria.ru/20210212/ubiystvo-1597179962.html

https://ria.ru/20201206/mladenets-1587891127.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия