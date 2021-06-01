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В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей двух детей на морозе
В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей двух детей на морозе - РИА Новости, 01.06.2021
В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей двух детей на морозе
Алексеевский районный суд Татарстана приговорил 22-летнюю местную жительницу, по вине которой двое малолетних детей получили обморожение в январе этого года, к... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:06
2021-06-01T11:06
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Алексеевский районный суд Татарстана приговорил 22-летнюю местную жительницу, по вине которой двое малолетних детей получили обморожение в январе этого года, к двум годам двум месяцам колонии общего режима, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.По версии следствия, в ночь на 13 января обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принесла годовалого сына в легкой одежде в неотапливаемое помещение сарая и положила на землю. Туда же она привела четырехлетнюю дочь. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Через некоторое время женщина отвела дочь в дом и легла с ней спать, а сына оставила в сарае. Утром мальчика обнаружила пришедшая с работы бабушка ребенка. В результате мальчик получил общее переохлаждение и тяжкий вред здоровью, девочка получила обморожение правой кисти. Матери было предъявлено обвинение по статям "покушение на убийство малолетнего" и "оставление в опасности"."Алексеевский районный суд Республики Татарстан вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы… Суд приговорил ее к двум годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал Галиев журналистам.При этом он уточнил, что действия подсудимой были переквалифицированы судом на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" и "неисполнение родительских обязанностей". Квалификацию действий женщины по статье "оставление в опасности" суд посчитал излишней.Свою вину подсудимая признала, но уверяла, что не собиралась убивать детей. Женщину лишили родительских прав, но она собирается обжаловать это решение в суде. Сейчас дети находятся в приюте в Казани. Бабушку ребят в свое время также лишили родительских прав.
https://ria.ru/20210212/ubiystvo-1597179962.html
https://ria.ru/20201206/mladenets-1587891127.html
республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Татарстане вынесли приговор матери, оставившей двух детей на морозе

11:06 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Алексеевский районный суд Татарстана приговорил 22-летнюю местную жительницу, по вине которой двое малолетних детей получили обморожение в январе этого года, к двум годам двум месяцам колонии общего режима, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
По версии следствия, в ночь на 13 января обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принесла годовалого сына в легкой одежде в неотапливаемое помещение сарая и положила на землю. Туда же она привела четырехлетнюю дочь. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Через некоторое время женщина отвела дочь в дом и легла с ней спать, а сына оставила в сарае. Утром мальчика обнаружила пришедшая с работы бабушка ребенка. В результате мальчик получил общее переохлаждение и тяжкий вред здоровью, девочка получила обморожение правой кисти. Матери было предъявлено обвинение по статям "покушение на убийство малолетнего" и "оставление в опасности".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 12:22
В Новой Москве мать бросила троих детей голыми ночью в лесу
"Алексеевский районный суд Республики Татарстан вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы… Суд приговорил ее к двум годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал Галиев журналистам.
При этом он уточнил, что действия подсудимой были переквалифицированы судом на "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего" и "неисполнение родительских обязанностей". Квалификацию действий женщины по статье "оставление в опасности" суд посчитал излишней.
Свою вину подсудимая признала, но уверяла, что не собиралась убивать детей. Женщину лишили родительских прав, но она собирается обжаловать это решение в суде. Сейчас дети находятся в приюте в Казани. Бабушку ребят в свое время также лишили родительских прав.
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В Кызыле младенец насмерть замерз на улице, пока мать пила алкоголь
 
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