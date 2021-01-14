https://ria.ru/20210114/sud-1592974225.html
Суд в Татарстане арестовал мать детей, получивших обморожение
Суд в Татарстане арестовал мать детей, получивших обморожение
Алексеевский районный суд Татарстана в четверг заключил под стражу местную жительницу, двое малолетних детей которой получили обморожение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T10:21
2021-01-14T10:21
2021-01-14T10:21
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Алексеевский районный суд Татарстана в четверг заключил под стражу местную жительницу, двое малолетних детей которой получили обморожение, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что годовалый мальчик и четырехлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. Оба ребенка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.В отношении 22–летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Следствие ходатайствовало об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу."Ходатайство следствия удовлетворено – подозреваемая заключена под стражу до 13 марта", - сказал Галиев.По версии следствия, подозреваемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и 4 лет. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с ним в дом, оставив при этом в сарае младшего ребёнка. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребенка.Ранее Галиев также сообщал, что в настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся. Ранее семья на профилактических учётах не состояла.
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), происшествия
КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости.
Алексеевский районный суд Татарстана
в четверг заключил под стражу местную жительницу, двое малолетних детей которой получили обморожение, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что годовалый мальчик и четырехлетняя девочка получили обморожение в ночь на среду в селе Куркуль Алексеевского района республики. Оба ребенка были госпитализированы. По информации Детской республиканской клинической больницы Татарстана, куда дети были доставлены специальными бригадами врачей, мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, в реанимации, девочка – в состоянии средней степени тяжести.
В отношении 22–летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Следствие ходатайствовало об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Ходатайство следствия удовлетворено – подозреваемая заключена под стражу до 13 марта", - сказал Галиев.
По версии следствия, подозреваемая после распития спиртных напитков с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и 4 лет. При этом на улице был мороз ниже 30 градусов. Спустя некоторое время, как установлено, старший ребенок замерз, и женщина вернулась с ним в дом, оставив при этом в сарае младшего ребёнка. Утром его обнаружила пришедшая с работы бабушка ребенка.
Ранее Галиев также сообщал, что в настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав по заявлению отдела опеки. В связи с угрозой безопасности жизни и здоровью детей они отобраны отделом опеки и до решения суда обратно не вернутся. Ранее семья на профилактических учётах не состояла.