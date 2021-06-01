https://ria.ru/20210601/pmef-1735123628.html

Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений

Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений - РИА Новости, 01.06.2021

Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений

Власти Санкт-Петербурга планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) порядка 30 соглашений на общую сумму не меньше,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:36

2021-06-01T16:36

2021-06-01T16:49

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр беглов

санкт-петербург

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122355_0:187:3115:1939_1920x0_80_0_0_804da7686abda78cc06ee1676567f3c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) порядка 30 соглашений на общую сумму не меньше, чем в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов."Сейчас в нашей программе порядка 30 соглашений, охватывающих все сферы городской экономики. Финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта. На ПМЭФ-2019 Санкт-Петербургом было подписано 27 соглашений на общую сумму 196,3 миллиарда рублей. Остаться на этом уровне после пандемии – задача-минимум для города", - сказал губернатор.Беглов отметил, что планируется, в частности, подписание соглашения о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы"."Одно из самых крупных и давно ожидаемых – соглашение о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы". Пандемия отодвинула вторую фазу развития аэропорта "Пулково". Но партнеры видят серьезность наших планов по восстановлению туризма и превращению "Пулково" в крупный международный авиахаб. Напомню, в конце 2019-го мы добились для Петербурга электронных виз иностранцам и седьмой степени свободы воздуха. Пришло время закрепить дальнейшие совместные планы и взаимные обязательства. Сумма соглашения составит от 40 до 55 миллиардов рублей", - рассказал губернатор.Также, по его словам, предполагается подписание соглашения об инвестировании концессионерами ЗСД 10 миллиардов рублей в строительство Витебской транспортной развязки, которая соединит ЗСД и будущую Широтную магистраль скоростного движения.По словам Беглова, экспозиционно-деловая зона Петербурга займет на форуме более 1,5 тысяч квадратных метров."Представим ключевые инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это Широтная магистраль скоростного движения и ее первый этап – Витебская развязка ЗСД. Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов". Инновационный научно-технологический центр СПбГУ "Невская дельта". Хайпарк ИТМО и Город-спутник Южный. Линия скоростного трамвая "Купчино" – Шушары – Славянка" и ряд других", - сказал губернатор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/pmef-1735076521.html

https://ria.ru/20210527/podmoskove-1734556451.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов, санкт-петербург, экономика