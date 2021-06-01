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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210601/pmef-1735123628.html
Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений
Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений - РИА Новости, 01.06.2021
Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений
Власти Санкт-Петербурга планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) порядка 30 соглашений на общую сумму не меньше,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:36
2021-06-01T16:49
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр беглов
санкт-петербург
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) порядка 30 соглашений на общую сумму не меньше, чем в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов."Сейчас в нашей программе порядка 30 соглашений, охватывающих все сферы городской экономики. Финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта. На ПМЭФ-2019 Санкт-Петербургом было подписано 27 соглашений на общую сумму 196,3 миллиарда рублей. Остаться на этом уровне после пандемии – задача-минимум для города", - сказал губернатор.Беглов отметил, что планируется, в частности, подписание соглашения о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы"."Одно из самых крупных и давно ожидаемых – соглашение о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы". Пандемия отодвинула вторую фазу развития аэропорта "Пулково". Но партнеры видят серьезность наших планов по восстановлению туризма и превращению "Пулково" в крупный международный авиахаб. Напомню, в конце 2019-го мы добились для Петербурга электронных виз иностранцам и седьмой степени свободы воздуха. Пришло время закрепить дальнейшие совместные планы и взаимные обязательства. Сумма соглашения составит от 40 до 55 миллиардов рублей", - рассказал губернатор.Также, по его словам, предполагается подписание соглашения об инвестировании концессионерами ЗСД 10 миллиардов рублей в строительство Витебской транспортной развязки, которая соединит ЗСД и будущую Широтную магистраль скоростного движения.По словам Беглова, экспозиционно-деловая зона Петербурга займет на форуме более 1,5 тысяч квадратных метров."Представим ключевые инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это Широтная магистраль скоростного движения и ее первый этап – Витебская развязка ЗСД. Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов". Инновационный научно-технологический центр СПбГУ "Невская дельта". Хайпарк ИТМО и Город-спутник Южный. Линия скоростного трамвая "Купчино" – Шушары – Славянка" и ряд других", - сказал губернатор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов, санкт-петербург, экономика

Петербург планирует подписать на ПМЭФ около 30 соглашений

16:36 01.06.2021 (обновлено: 16:49 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип ПМЭФ-2021 в центре аккредитации №1 Петербургского международного экономического форума - 2021 в Санкт-Петербурге
Логотип ПМЭФ-2021 в центре аккредитации №1 Петербургского международного экономического форума - 2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) порядка 30 соглашений на общую сумму не меньше, чем в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Сейчас в нашей программе порядка 30 соглашений, охватывающих все сферы городской экономики. Финансы, транспорт, инновационное производство, строительство объектов здравоохранения и образования, объектов культуры и спорта. На ПМЭФ-2019 Санкт-Петербургом было подписано 27 соглашений на общую сумму 196,3 миллиарда рублей. Остаться на этом уровне после пандемии – задача-минимум для города", - сказал губернатор.
Логотип ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Беглов отметил, что планируется, в частности, подписание соглашения о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы".
"Одно из самых крупных и давно ожидаемых – соглашение о намерениях с "Воздушными воротами Северной столицы". Пандемия отодвинула вторую фазу развития аэропорта "Пулково". Но партнеры видят серьезность наших планов по восстановлению туризма и превращению "Пулково" в крупный международный авиахаб. Напомню, в конце 2019-го мы добились для Петербурга электронных виз иностранцам и седьмой степени свободы воздуха. Пришло время закрепить дальнейшие совместные планы и взаимные обязательства. Сумма соглашения составит от 40 до 55 миллиардов рублей", - рассказал губернатор.
Также, по его словам, предполагается подписание соглашения об инвестировании концессионерами ЗСД 10 миллиардов рублей в строительство Витебской транспортной развязки, которая соединит ЗСД и будущую Широтную магистраль скоростного движения.
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27 мая, 21:10Новости Подмосковья
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По словам Беглова, экспозиционно-деловая зона Петербурга займет на форуме более 1,5 тысяч квадратных метров.
"Представим ключевые инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это Широтная магистраль скоростного движения и ее первый этап – Витебская развязка ЗСД. Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов". Инновационный научно-технологический центр СПбГУ "Невская дельта". Хайпарк ИТМО и Город-спутник Южный. Линия скоростного трамвая "Купчино" – Шушары – Славянка" и ряд других", - сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр БегловСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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