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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210601/pmef-1735076521.html
Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию
Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию - РИА Новости, 01.06.2021
Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию
Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:52
2021-06-01T12:57
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, начал ли Путин работу над выступлением и будет ли определенная тема, которой посвящено выступление.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, экономика

Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию

12:52 01.06.2021 (обновлено: 12:57 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип ПМЭФ-2021
Логотип ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, начал ли Путин работу над выступлением и будет ли определенная тема, которой посвящено выступление.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Вчера, 13:08Петербургский международный экономический форум
Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ и примет участие в дискуссии
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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