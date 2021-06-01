https://ria.ru/20210601/pmef-1735076521.html

Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию

Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию - РИА Новости, 01.06.2021

Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию

Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:52

2021-06-01T12:52

2021-06-01T12:57

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, начал ли Путин работу над выступлением и будет ли определенная тема, которой посвящено выступление.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/pmef-1734914282.html

санкт-петербург

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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, экономика