https://ria.ru/20210601/pmef-1735076521.html
Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию
Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию - РИА Новости, 01.06.2021
Путин посвятит выступление на ПМЭФ социально-экономическому развитию
Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:52
2021-06-01T12:52
2021-06-01T12:57
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734752715_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_640d8aa1e5a046cf5523cf77b7e56afc.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин работает над своим выступлением на ПМЭФ, оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением", - сказал Песков, отвечая на вопрос, начал ли Путин работу над выступлением и будет ли определенная тема, которой посвящено выступление.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/pmef-1734914282.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734752715_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_0822f27679809ecc02523922365f7179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, экономика