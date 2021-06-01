https://ria.ru/20210601/pmef-1735039356.html

В бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ

В бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2021

В бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня, дает шанс для укрепления взаимопонимания с российской стороной, заявил в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:24

2021-06-01T09:24

2021-06-01T10:35

петербургский международный экономический форум

россия

клаус эрнст

петербургский международный экономический форум (фонд)

германия

санкт-петербург

экономика

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БЕРЛИН, 1 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня, дает шанс для укрепления взаимопонимания с российской стороной, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Энергетическая политика дает возможность укрепить и стабилизировать партнерство между Германией и Россией, она играет очень важную и значительную роль. И я надеюсь, что ПМЭФ предложит дальнейшие возможности для углубления этих отношений в будущем. Благодаря своим размерам и ресурсам Россия будет играть важную роль также в вопросах возобновляемой энергетики для ФРГ и для Европы", - добавил глава комитета бундестага ФРГ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. В мероприятии традиционно примут участие члены российского и зарубежных правительств, представители бизнеса, политики, науки. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210530/putin-1734807341.html

россия

германия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, клаус эрнст, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, санкт-петербург, экономика