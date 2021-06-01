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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210601/pmef-1735039356.html
В бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ
В бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ - РИА Новости, 01.06.2021
В бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня, дает шанс для укрепления взаимопонимания с российской стороной, заявил в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:24
2021-06-01T10:35
петербургский международный экономический форум
россия
клаус эрнст
петербургский международный экономический форум (фонд)
германия
санкт-петербург
экономика
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БЕРЛИН, 1 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня, дает шанс для укрепления взаимопонимания с российской стороной, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Энергетическая политика дает возможность укрепить и стабилизировать партнерство между Германией и Россией, она играет очень важную и значительную роль. И я надеюсь, что ПМЭФ предложит дальнейшие возможности для углубления этих отношений в будущем. Благодаря своим размерам и ресурсам Россия будет играть важную роль также в вопросах возобновляемой энергетики для ФРГ и для Европы", - добавил глава комитета бундестага ФРГ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. В мероприятии традиционно примут участие члены российского и зарубежных правительств, представители бизнеса, политики, науки. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, клаус эрнст, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, санкт-петербург, экономика

В бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ

09:24 01.06.2021 (обновлено: 10:35 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 1 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня, дает шанс для укрепления взаимопонимания с российской стороной, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
"К сожалению, пандемия помешала личным встречам в прошлом году и в этом году, поэтому теперь это первая возможность лично поговорить с партнерами и экономическими акторами. На данный момент это сложно переоценить. Это также причина, по которой я еду туда. И я не буду единственным представителем от ФРГ в Санкт-Петербурге. Федеральное правительство и экономика Германии также будут представлены, и это даст возможность для дальнейших двусторонних обсуждений. И это крайне необходимо сегодня. Прежде всего, я ожидаю возможности обмена и большего взаимопонимания, чем мы имели в последние 1-2 года во время этой пандемии, в том числе из-за того, что не могли прямо посмотреть друг другу в глаза", - сказал Эрнст, который примет участие в форуме.
"Энергетическая политика дает возможность укрепить и стабилизировать партнерство между Германией и Россией, она играет очень важную и значительную роль. И я надеюсь, что ПМЭФ предложит дальнейшие возможности для углубления этих отношений в будущем. Благодаря своим размерам и ресурсам Россия будет играть важную роль также в вопросах возобновляемой энергетики для ФРГ и для Европы", - добавил глава комитета бундестага ФРГ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. В мероприятии традиционно примут участие члены российского и зарубежных правительств, представители бизнеса, политики, науки. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияКлаус ЭрнстПетербургский международный экономический форум (фонд)ГерманияСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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