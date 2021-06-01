ОНФ предложил после переписи населения отдать планшеты нуждающимся детям
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Свердловской области
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов предложил после проведения всероссийской переписи населения в этом году передать использовавшиеся для нее электронные планшеты школьникам из нуждающихся семей, это около 300 тысяч планшетов, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.
"У нас 68 тысяч многодетных семей, где пятеро и более детей, двое и более школьников, которым не хватает компьютеров. Мы пока нашли и передали только 24 тысячи компьютеров. У нас дефицит. Валентина Ивановна, есть предложение. В этом году будет перепись, для которой закуплено 300 тысяч планшетов. Для Росстата. Давайте мы передадим часть этих планшетов многодетным семьям, где действительно у детишек нет этой возможности. Для этого не нужны новые компьютеры. 40 тысяч семей у нас не обеспечены необходимой техникой. Думаю, что за счет переписи в этом году можно было бы им сильно помочь", – обратился Кузнецов к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, проводившей заседание совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей на тему "Развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи".
16 декабря 2020, 09:09Глава Росстата рассказал, во сколько обойдется перепись населения
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь (Минэкономразвития предлагало даты с 23 августа по 30 сентября этого года). В мае вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на совещании у президента Владимира Путина предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь в связи с проведением избирательной кампании в Госдуму. Путин согласился с инициативой.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.