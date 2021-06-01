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Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом
Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом - РИА Новости, 01.06.2021
Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о намерении президента Владимира Зеленского развязать большую... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T01:03
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россия
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луганская народная республика
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о намерении президента Владимира Зеленского развязать большую войну в Донбассе.По его словам, весной украинские власти хотели предоставить возможность неонацистам "расправиться" с регионом.Экс-премьер считает, что России удалось "остудить горячие головы" в Киеве благодаря проведению учений на юге и западе страны и тем самым избежать вооруженного конфликта.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о гибели мирных жителей. Всего за семь лет жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, лнр, днр, донбасс, луганская народная республика, владимир зеленский, николай азаров (политик), оон, киев, украина, в мире

Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом

01:03 01.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о намерении президента Владимира Зеленского развязать большую войну в Донбассе.
По его словам, весной украинские власти хотели предоставить возможность неонацистам "расправиться" с регионом.
"Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее, и так далее. То есть Генштаб… Ну, Генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был", — рассказал Азаров.
Экс-премьер считает, что России удалось "остудить горячие головы" в Киеве благодаря проведению учений на юге и западе страны и тем самым избежать вооруженного конфликта.

"Те маневры, которые Российская Федерация провела, особенно с высадкой десанта, причем крупных достаточно сил, отрезвило их. <…> Последовал откат назад", — пояснил политик.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о гибели мирных жителей. Всего за семь лет жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
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