https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html

Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом

Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом - РИА Новости, 01.06.2021

Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о намерении президента Владимира Зеленского развязать большую... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T01:03

2021-06-01T01:03

2021-06-01T01:03

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

лнр

днр

донбасс

луганская народная республика

владимир зеленский

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" о намерении президента Владимира Зеленского развязать большую войну в Донбассе.По его словам, весной украинские власти хотели предоставить возможность неонацистам "расправиться" с регионом.Экс-премьер считает, что России удалось "остудить горячие головы" в Киеве благодаря проведению учений на юге и западе страны и тем самым избежать вооруженного конфликта.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявляют о гибели мирных жителей. Всего за семь лет жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

россия

донбасс

луганская народная республика

киев

украина

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