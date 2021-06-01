Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Против бывшего директора движения "Открытая Россия"* Андрея Пивоваров возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, сказано в его письме, опубликованном его сторонниками.
"Только что узнали, что против меня возбуждено дело по 284.1 за сотрудничество с нежелательной организацией", - написал Пивоваров.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Отмечается, что в настоящее время он находится в здании Следственного комитета, где в ближайшее время начнется его допрос.
Ранее его адвокат сообщила РИА Новости, что Пивоварова задержали в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ