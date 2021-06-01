https://ria.ru/20210601/pivovarov-1735024363.html

Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации

Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации - РИА Новости, 01.06.2021

Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации

Против бывшего директора движения "Открытая Россия"* Андрея Пивоваров возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, сказано в его письме,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:41

2021-06-01T00:41

2021-06-01T00:41

россия

андрей пивоваров

открытая россия

юкос

генеральная прокуратура рф

михаил ходорковский

сша

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Против бывшего директора движения "Открытая Россия"* Андрея Пивоваров возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, сказано в его письме, опубликованном его сторонниками.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.Отмечается, что в настоящее время он находится в здании Следственного комитета, где в ближайшее время начнется его допрос.Ранее его адвокат сообщила РИА Новости, что Пивоварова задержали в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ

https://ria.ru/20210527/kreml-1734400427.html

https://ria.ru/20210526/genprokuratura-1734317743.html

россия

сша

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, андрей пивоваров, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, сша, санкт-петербург, происшествия