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https://ria.ru/20210601/pivovarov-1735024363.html
Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации
Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации - РИА Новости, 01.06.2021
Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации
Против бывшего директора движения "Открытая Россия"* Андрея Пивоваров возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, сказано в его письме,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:41
2021-06-01T00:41
россия
андрей пивоваров
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
сша
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Против бывшего директора движения "Открытая Россия"* Андрея Пивоваров возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, сказано в его письме, опубликованном его сторонниками.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.Отмечается, что в настоящее время он находится в здании Следственного комитета, где в ближайшее время начнется его допрос.Ранее его адвокат сообщила РИА Новости, что Пивоварова задержали в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ
https://ria.ru/20210527/kreml-1734400427.html
https://ria.ru/20210526/genprokuratura-1734317743.html
россия
сша
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россия, андрей пивоваров, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, сша, санкт-петербург, происшествия

Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации

00:41 01.06.2021
 
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
Андрей Пивоваров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Против бывшего директора движения "Открытая Россия"* Андрея Пивоваров возбудили дело о сотрудничестве с нежелательной организацией, сказано в его письме, опубликованном его сторонниками.
"Только что узнали, что против меня возбуждено дело по 284.1 за сотрудничество с нежелательной организацией", - написал Пивоваров.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Отмечается, что в настоящее время он находится в здании Следственного комитета, где в ближайшее время начнется его допрос.
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Ранее его адвокат сообщила РИА Новости, что Пивоварова задержали в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале сообщил, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia)* ("Открытая Россия",* Великобритания), Institute of Modern Russia,* Inc ("Институт современной России",* США) и Open Russia Civic Movement,* Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия",* Великобритания).
По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ
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РоссияАндрей ПивоваровОткрытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийСШАСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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